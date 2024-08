Zurück in die Vergangenheit: Feldtag mit historischer Landtechnik in Holzheim

Lernen, wie man früher Grünland bewirtschaftet hat: Das kann man am kommenden Wochenende in Holzheim. Am Sonntag, 25. August, findet in der Raiffeisenstraße 6A in Holzheim der Feldtag statt. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Freunde alter Fuhrwerke und Fahrzeuge. Organisator der Veranstaltung ist Martin Mannes, der zugleich auch Vorstand des Vereins ist: „Wir zeigen, wie man mit historischen Geräten Äcker bearbeitet hat.“ 300 bis 400 Menschen waren im Vorjahr zu Gast, und auch dieses Mal ist für die Besucher einiges geboten: Vom Mähen übers Häckseln bis zum Dreschen ist alles mit dabei.

Auch das traditionelle Baumstammziehen wird es am Feldtag in Holzheim wieder geben

Zudem können alle Teilnehmenden ihre historischen Geräte ausstellen: Die Anzahl der Reifen spielt dabei keine Rolle, von Zweirädern bis hin zu Autos darf alles dabei sein. Bis 10 Uhr kann man sich und sein Vehikel anmelden, als Belohnung gibt es einen Verzehrgutschein. Wer keinen hat, kann Essen und Trinken auch einfach kaufen. Zudem haben sich die Freunde alter Fuhrwerke und Fahrzeuge um Spielmöglichkeiten für Kinder gekümmert: „Die können sich austoben“, sagt Mannes. Zudem wird eine antike Dreschmaschine mit einer Ballenpresse vom Verein vorgeführt.

Die Veranstaltung gibt es seit 2001. Einen aktiven Teil der Planung hat in diesem Jahr die Jugendgruppe des Vereins, die sogenannten „Jungschrauber“, übernommen. Neben der Darstellung, wie Grünland früher bearbeitet wurde und der Ausstellung historischer Fahrzeuge wird es auch ein großes Baumstammziehen geben: Alle Freiwilligen dürfen ihren Traktor vor den Baumstamm spannen und testen, was ihre Maschinen leisten können. „Da gibt es aber keinen Gewinner, das ist nur Spaß“, sagt Mannes.