Er will, dass die Bauern in Nordschwaben regenwaldschonend produzieren

Plus Reinhard Bader ist neuer Chef des Landwirtschaftsamts Nördlingen-Wertingen. Wir sprachen mit ihm über die Auswirkungen des Klimawandels in der Region und seine Ziele.

Von Berthold Veh

Die Niederschläge am Wochenende waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Macht Ihnen die zunehmende Trockenheit Sorge?



Reinhard Bader: Die Entwicklung muss unserer ganzen Gesellschaft Sorge bereiten. Es scheint so, dass wir uns langfristig auch in der Landwirtschaft an diese ständig wiederkehrenden Hitzewellen gewöhnen müssen. In ganz Europa fallen zu wenig Niederschläge. Die Frage besteht, wie wir mit der Bodenbewirtschaftung reagieren können und ob wir eventuell auch alternative Kulturen anbauen müssen. Im Forst ist die Situation ähnlich dramatisch, in trockenen Sommern droht ein zunehmender Borkenkäferbefall. Unsere Revierförster sind zum Glück auf Zack, um den Käferbefall rechtzeitig zu erkennen und somit die Schäden in Grenzen zu halten.

