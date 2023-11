Interview

Gerrit Maneth vor der Wahl in Höchstädt: "Es gibt noch viele Ziele"

Plus Gerrit Maneth ist der Amtsinhaber. Warum er Bürgermeister in Höchstädt bleiben will und worauf er persönlich stolz ist. Drei Fragen, drei Antworten.

Von Simone Fritzmeier

Warum wollen Sie wiedergewählt werden?



Gerrit Maneth: Bürgermeister ist ein wunderbarer Job. Man kann vieles bewegen, man kann vieles initiieren, man kann gestalten – und ich durfte in den letzten Jahren vieles gestalten. Ich glaube auch, dass wir in dieser Zeit viele tolle Sachen gemeinsam mit unserem Stadtrat, unseren Vereinen und gemeinsam mit den Unternehmen entwickelt haben. Das macht wahnsinnig viel Spaß und ich würde das gerne auch in den nächsten sechs Jahren fortführen. Deswegen stehe ich zur Verfügung und kandidiere wieder als Bürgermeister. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich diese Entwicklung weiterführen darf.

Auf welche Projekte sind Sie besonders stolz?



Maneth: Sehr stolz bin ich natürlich auf viele Themen – sei es die Entwicklung von Norma in der Innenstadt, aber auch der Drogeriemarkt. Alles, was mit dem Thema Wirtschaftsstandort Höchstädt zu tun hat, etwa auch die Erweiterung von Grünbeck. Das waren nicht immer einfache Gespräche, aber am Ende waren sie lösungsorientiert und erfolgreich. Auch die Erweiterung der Kindergartenplätze ist ein Beispiel. Ich kann mich erinnern, dass es 2018 genau 200 Plätze gab, jetzt haben wir 315 zur Verfügung. Also auch da haben wir eine stetige Weiterentwicklung – gemeinsam mit der Generalsanierung der Grund- und Mittelschule, die sicherlich eine große Herausforderung für alle war. Thema Hausärzte, Thema Vereine, und, und, und: Wir haben ein vielfältiges Programm, das wirklich Spaß macht und gemeinsam mit den Beteiligten entwickelt wird. Da möchte ich gerne anknüpfen, sodass wir Höchstädt weiterhin positiv in die Zukunft führen können.

