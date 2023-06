Interview

06:00 Uhr

Holzheims Bürgermeister: "Ich habe keine Angst, auf Bauplätzen sitzen zu bleiben"

In und um Holzheim und seine Ortsteile sind in den letzten Jahren viele Bauflächen entstanden.

Plus Die Gemeinde Holzheim hat in den vergangenen Jahren bereits viel Bauland erschlossen. Im Interview erklärt Bürgermeister Simon Peter, was im Etat für 2023 an Investitionen geplant ist.

Von Christina Brummer

Welche großen Projekte werden dieses Jahr in Holzheim umgesetzt?



Simon Peter: Natürlich die Ortsdurchfahrt, an der Staatsstraße sind wir beteiligt mit dem Gehweg, dafür haben wir 1,3 Millionen Euro dieses Jahr eingeplant. Die Staatsstraße wird aber nächstes Jahr noch ein Thema sein. Die asphaltierten Ortsverbindungsstraßen, die schon 30, 40 Jahre alt sind, wollen wir ebenfalls renovieren und haben da 350.000 Euro eingeplant. Wir investieren aber natürlich auch in die Kanäle. Zudem begleitet uns wie jedes Jahr die Straßenbeleuchtung. Mein Vorgänger hat schon begonnen, auf LED umzustellen. Jedes Jahr haben wir da immer zwischen 50.000 und 70.000 Euro reingesteckt, und nächstes Jahr sind wir mit der Umstellung durch. Da haben wir noch vor den hohen Energiepreisen schon rund 50 Prozent einsparen können. Auch Breitband haben wir im Haushalt drin, so richtig geht es da aber erst im nächsten Jahr los. Wir wollen, dass jedes Haus Glasfaser bekommt. Dann stehen noch ein paar Restzahlungen für unsere Baugebiete an. In Eppisburg sind noch die Archäologen dran, die haben ein bisschen was gefunden, aber vielleicht können wir dann Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres weitermachen.

In Sachen Bauen hat sich ja inzwischen viel getan, Holzheim hat in den vergangenen Jahren viel Baugrund geschaffen und kräftig investiert. Haben Sie Angst, dass Sie in Zeiten steigender Zinsen die Bauplätze nun doch nicht mehr loswerden?



Peter: Also bisher steht in jedem Bauplatz ein Name drin ...

