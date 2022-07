Wie diese drei "Moor-Klimawirte" das Gundelfinger Moos bewirtschaften

Plus Moore sind einer der effektivsten Kohlenstoffspeicher - eine Chance für den Klimaschutz. Im Gundelfinger Moos arbeitet ein Trio als "Moor-Klimawirte". Ein Besuch auf ihren Weiden.

Die Rinder grasen auf der Wiese, ihre Augen sind verdeckt von ihrem zottligen Fell, die Fliegen schwirren um ihren Kopf, das Wasser auf der Weide steht ihnen fast bis zum Bauch. Denn diese schottischen Hochlandrinder stehen nicht auf irgendeiner Weide, sondern leben das ganze Jahr im Gundelfinger Moos. Das bedeutet, dass sie im Winter auch mal im Wasser waten. Im Sommer ist der Boden unter ihren Hufen aber trockener. Um sie kümmern sich die zwei Gundelfinger Landwirte Georg Wiedemann und Winfried Bayer und die Landwirtin Tina Niess aus Sontheim an der Brenz. Die Drei sind "Moor-Klimawirte“. Als Ziel haben sie sich gesetzt: Neben ihrer konventionellen Vieh-Landwirtschaft auch nachhaltig zu arbeiten. Denn: "Klimaschutz ist uns wichtig", sagt Niess.