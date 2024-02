Aktionen gegen Elterntaxis in Wertingen sind berechtigt

Plus Weil es vor der Grundschule in Wertingen oft zu gefährlichen Verkehrssituationen kommt, gibt es Aktionen gegen "Elterntaxis". Diese lösen einen Teufelskreis aus.

Schülerlotsinnen und Elternbeirat der Grundschule Wertingen trauen sich was: Mit verschiedenen Aktionen machen sie immer wieder darauf aufmerksam, dass "Elterntaxis" in der Fèrestraße zu schnell fahren, wenn sie ihre Kinder direkt vor der Schule absetzen. Sie nehmen Beleidigungen in Kauf, dass ihnen der Vogel oder auch mal der Mittelfinger gezeigt wird. Dabei wollen sie mit ihren Plakaten nur für mehr Rücksicht plädieren und auf Gefahren hinweisen.

Hexen demonstrieren an Fasching gegen Elterntaxis in Wertingen

Um genau die geht es nämlich. Die Fèrestraße ist eng, vor Schulbeginn staut es sich schnell und viele wenden kurzerhand auf dem Gehweg – dort, wo die Kinder laufen. Dadurch entsteht ein Teufelskreis. Wenn Eltern damit argumentieren, es sei für ihre Kinder zu gefährlich, zur Grundschule zu laufen, sorgen sie selbst für noch mehr Gefahren, wenn sie mit dem Auto direkt vor den Eingang fahren. Denn eigentlich dürften die Kinder in dem verkehrsberuhigten Bereich, umgangssprachlich als "Spielstraße" bekannt, zu Fuß die ganze Straßenbreite nutzen. Sie können das aber nicht, weil hier – wie auch vor anderen Schulen im Landkreis Dillingen – viel zu viel und zu schneller Verkehr herrscht – von wegen Schrittgeschwindigkeit. Erschreckend ist, dass viele Erwachsene nicht einmal dann langsamer fahren, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden. Das hat die Aktion der "blitzenden" Hexen mit ihrer selbst gebastelten "Radarfalle" am Rußigen Freitag gezeigt.

