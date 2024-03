An Ostern den Frühling genießen und zuversichtlich bleiben

Plus Osternest in Lauingen, Mittelaltermarkt in Dillingen, Osterkonzert in Wertingen – an den Feiertagen ist in der Region einiges geboten.

Für diesen Tipp muss man es nicht mit dem Dichterfürsten Goethe halten, der mit seinen Versen dem Osterspaziergang ein Denkmal gesetzt hat. Sonnig soll es an diesem Ostersonntag werden, dazu frühlingshafte Temperaturen von fast 20 Grad geben. Also nichts wie raus in die Natur. Einige Leser und Leserinnen haben uns in den vergangenen Tagen Fotos von blühenden Gärten geschickt. Osterglocken, Narzissen, Flieder, alles steht in voller Blüte. Nach dem oft tristen Grau des Winters ist jetzt Zeit für Frühlingsgefühle. Ganz nach Goethes Motto: "Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden: Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern."

Vom Lauinger Osternest bis zum Mittelaltermarkt in Dillingen

Lohnende Ziele gibt es in der Region an diesem verlängerten Wochenende viele. Auf dem Lauinger Marktplatz ist das angeblich weltgrößte Osternest wieder mit etwa 75.000 bunten Eiern gefüllt. In vielen Orten – von Buttenwiesen bis Landshausen – sind schöne Osterbrunnen zu sehen. Der Donauwald-Wanderweg bietet immer Entdeckungen, und die sieben Denzel-Kapellen haben sich mittlerweile zu Ausflugszielen entwickelt, die von weither Interessierte anlocken. Dazu gibt es am Ostersonntag und Ostermontag in Dillingen einen Mittelaltermarkt. Auch wenn das Ritterturnier ausfällt, dürfte das Spektakel viele Menschen anlocken. Und die Bläserphilharmonie Wertingen bietet am Ostersonntag ab 20 Uhr mit ihrem Osterkonzert in der Stadthalle ein kulturelles Highlight.

