Bürgermeisterwahl in Höchstädt: Es kommt auf jede Stimme an

Am Sonntag ist Wahl in Höchstädt. Dann wird entschieden, wer künftig das Sagen hat. Gerrit Maneth oder Stephan Karg? Fakt ist: Jedes Kreuzchen zählt.

Was schon jetzt feststeht: Egal, wer am Sonntag in Höchstädt zum Bürgermeister gewählt wird, die Menschen in der Donaustadt wählen einen aus ihrer Mitte. Sowohl Amtsinhaber Gerrit Maneth, Freie Wähler, als auch sein Herausforderer Stephan Karg, CSU, sind gebürtige Höchstädter. Sie leben in und für ihre Heimatstadt, wie sie beide immer wieder betonen - und auch beweisen. Jeder auf seine Art. Wobei: Genau das ist der Knackpunkt bei dieser Bürgermeisterwahl in Höchstädt.

Wahlrecht auch wahrnehmen

Die Unterschiede, zumindest auf den ersten Blick, sind marginal. Erster und Zweiter Bürgermeister arbeiten seit knapp sechs Jahren eng zusammen, bei den allermeisten Entscheidungen haben sie gleich abgestimmt. Wo sind die Unterschiede? Für manche Bürgerinnen und Bürgern bis zum letzten Tag eine nicht oder auf jeden Fall schwer zu beantwortende Frage. Möglicherweise könnte auch deshalb das Ergebnis am Sonntag knapp ausfallen. Am Ende sind es vielleicht wenige Stimmen, die entscheidend sein könnten. Umso wichtiger ist es, dass die Höchstädter und Höchstädterinnen sowie die Menschen in den Stadtteilen ihr Wahlrecht auch wahrnehmen. Denn sie haben die Wahl, was angesichts der aktuellen Weltgeschehnisse nicht (mehr) als Selbstverständlichkeit gesehen werden kann.

Wahlkampf in Höchstädt war fair

Am Sonntagabend steht dann fest, ob Gerrit Maneth weiter der Chef im Rathaus bleiben wird oder sein jetziger Stellvertreter Stephan Karg ab März 2024 diese Position übernimmt. Was ebenfalls schon jetzt für beide Kandidaten spricht: Sie haben einen fairen Wahlkampf geführt. Auch nicht selbstverständlich.

