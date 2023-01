Die Argumente sprechen für die Bankenfusion von VR- und Raiffeisenbank

Plus Alles spricht für die Fusion der VR-Bank Donau-Mindel und der Raiffeisenbank Aschberg. Es gibt aber eine hohe Hürde für die Bankenehe.

Die Bankenlandschaft in der Region kommt in Bewegung. Im Juni soll die Entscheidung fallen, ob die VR-Bank Donau-Mindel, deren Geschäftsgebiet von Dillingen bis Krumbach reicht, und die Raiffeisenbank Aschberg fusionieren. Die Argumente sprechen klar für dieses Vorhaben, denn die regulatorischen Anforderungen und die Spezialisierung im Kundengeschäft werden aller Voraussicht nach weiter zunehmen. Wenn ein Experte oder eine Expertin dann eine gewisse Aufgabe für einen größeren Kundenkreis erledigt, wird das Ganze letztlich kostengünstiger.