Die Europawahl ab 16 kann nur der Anfang sein

Plus Die Bevölkerung in Bayern altert, auch im Landkreis Dillingen. Jungen Menschen muss gleichwertiges Mitspracherecht bei allen Wahlen gewährt werden.

Der demografische Wandel ist längst nicht mehr zu leugnen. Auch der Landkreis Dillingen wird älter. Im Jahr 2042 wird es laut Prognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik im Vergleich zu heute ein Drittel mehr Menschen im Rentenalter geben. Gleichzeitig sinkt der Anteil von Menschen im Alter von 18 bis 65, bei Jugendlichen ist ein leichter Zuwachs zu verzeichnen.

Was bedeutet das für die Politik? Die Parteien werden sich noch stärker auf die Bedürfnisse der Babyboomer-Generation fokussieren (müssen). Aber was ist mit den jüngeren und kommenden Generationen? Wer hört sie? Die Gefahr besteht, dass kurzfristige Wahlerfolge über die Interessen junger Menschen gestellt werden.