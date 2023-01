Die fast schon vergessene Pandemie

Die Corona-Pandemie hat vieles im Landkreis Dillingen verändert. Doch daraus hat sich auch Neues und Positives entwickelt.

Nach zwei Jahren Pandemie ist das Gefühl von Normalität für viele Menschen im Landkreis Dillingen wieder zurückgekehrt. Fast vergessen sind Corona-Regeln, Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht. 254 Menschen aus dem Kreis Dillingen sind laut Robert Koch-Institut in dieser Zeit verstorben. Und für Long-Covid-Patientinnen und Patienten in der Region ist die Pandemie noch harter Alltag.

Diese schwierige Zeit hat aber auch Positives hinterlassen. Dazu gehören im Landkreis Dillingen Ideen wie die "Bummeltruhe" vom Haus für Sicherheit in Dillingen. Dort können Händlerinnen und Händler für ihre Kundschaft Bestellungen hinterlegen. Nur ein Beispiel dafür, dass die Not oft erfinderisch macht. Vor der Pandemie hätte ebenfalls niemand geglaubt, dass ein Großteil der Beschäftigten ihre Arbeit in Jogginghose im Homeoffice verrichten kann. Viele Arbeitnehmer können ihren Job so flexibler gestalten.

Auch unsere Kommunikation hat sich verändert. Videokonferenzen und Livestreams sind selbstverständlicher. Die Erkenntnis bleibt, dass man nicht immer vor Ort sein muss. Andererseits ist es umso schöner, dass es wieder normal ist, sich mit Menschen sorglos zu treffen. Sind es doch gerade die kleinen Momente, die vor einem Jahr noch undenkbar erschienen.

