Eine Zeitreise zeigt: Die Probleme des Landkreises Dillingen reichen weit zurück

Plus Der Dillinger Kreistag erinnert an Ex-Landrat Anton Dietrich. Ein ehemaliger Wertinger Kreisrat, mit dem er sich Rededuelle lieferte, feiert jetzt 85. Geburtstag.

Es war eine Zeitreise in die Vergangenheit. Landrat Markus Müller (FW) hat am Freitag vor der Haushaltsdebatte die Verdienste seines Vor-Vorgängers Anton Dietrich gewürdigt, der vor 20 Jahren gestorben ist. 26 Jahre lang, von 1978 bis 2004, hat der CSU-Politiker den Landkreis Dillingen geprägt. Der gebürtige Lauinger verstand sich dabei ausgezeichnet aufs Marketing für die Region. So bezeichnete er etwa Dillingen als den Bildungslandkreis Nummer eins in Bayern. Und das, obwohl die Region über keine Universität und auch keine Fachhochschule verfügt. Aber die Lehrer und Lehrerinnen des Freistaats erhalten zumindest an der Dillinger Akademie ihre Fortbildungen.

Die Kreiskliniken sind das Hauptthema

Immer wieder ist es erstaunlich, wie sich die Probleme im Laufe der Jahrzehnte ähneln. Hauptthema sind dabei nach wie vor die Kreiskliniken. Beim Dienstantritt Dietrichs waren es im Übrigen noch vier – Dillingen, Wertingen, Lauingen, Höchstädt. Die Fehlbeträge in den Krankenhäusern Dillingen und Wertingen sind auch für den Haushalt 2024 eine Herausforderung. Um das bestehende Defizit der Krankenhäuser auszugleichen, müssten im diesjährigen Etat fast 13 Millionen Euro eingestellt werden. Alleine mit dieser Summe ließe sich der beklagte Investitionsstau an Schulen in der Region deutlich lindern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen