Gesundheit im Kreis Dillingen: Übererfüllt und unterversorgt

Der Landkreis Dillingen untersucht alle vier Jahre sich selbst. Heraus kommt eine Einschätzung zum gesundheitlichen Zustand seiner Bevölkerung. Soweit die statistischen Daten in ihren jeweiligen Bereichen in die Tiefe gehen können. Der Bericht vergleicht diese Daten auch mit anderen Regionen in der Nachbarschaft. Eklatante Ausreißer gibt es da im Landkreis nicht. Ein Grund zur Freude ist das allerdings nicht, denn der Bericht zeigt auch die Schwachstellen auf, an denen es zu arbeiten gilt. So ist es schwierig, zu jedem Symptom auch einen Auslöser zu benennen, dennoch liegen manche Erklärungen nahe. So etwa der Zugang zu psychologischer Unterstützung für Menschen, die in einer akuten Krise sind. Der Landkreis übererfüllt mit seiner Zahl an Therapeutinnen und Therapeuten zwar die Quote, dennoch empfinden viele, die Unterstützung brauchen, die Suche nach einem Therapieplatz als immense Belastung und müssen lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

