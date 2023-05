Minister Füracker ist keine Wahlkampfhilfe für Manuel Knoll

Plus Gemeinsam haben sie für den politischen Abend im Wertinger Volksfest geworben, aber die Chemie zwischen Manuel Knoll und Albert Füracker stimmte nicht.

Im Bierzelt herrschen eigene Gesetze. Da geht es halt derber zu als sonst wo, und mit der Wahrheit braucht man es hier nicht hundertprozentig genau zu nehmen. Soweit jedenfalls die Erzählung, die von der CSU seit Jahrzehnten als allgemein akzeptierte Folklore verbreitet wird. Wem das nicht passt, der soll draußen bleiben. Viele scheinen sich das zu Herzen genommen zu haben und sind dem Auftritt des Finanz- und Heimatministers Albert Füracker ferngeblieben.

Klar erwartet niemand feingeistigen Humor im Bierzelt. Die Lobpreisung des Konsums von Alkohol und fettigem Essen gehören hier zum Lebensgefühl, die halb ausgetrunkene Maß Bier ist eine zwingend notwendige Requisite auf jeder Bühne. Aber selbst unter diesen Vorgaben war der Auftritt Fürackers bizarr. Dass Landrat Markus Müller (Freie Wähler) sich nach dem Witz über seine von Füracker ausgemachte Körperfülle noch auf die Bühne begab und dem Finanzminister für seine Rede dankte, während dieser seinen Worten keinerlei Aufmerksamkeit schenkte, macht regelrecht betroffen.