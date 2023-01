Klima-Projekte an Schulen schaffen Selbstwirksamkeit

Plus Ein Projekt alleine rettet nicht die Welt. Doch der Nutzen von "Veggie Days" und Co. geht über den Klimaschutz hinaus.

Vermeintlich kleine Aktionen wie ein Kleiderbasar verleiten dazu, die Wirkung von Schul-Projekten zu unterschätzen. Wenn die Schülerinnen und Schüler von ihrem Engagement erzählen, bekommen sie oft zu hören: "Das bringt doch eh nichts!" Oder auf Neudeutsch: "Das hat doch gar keinen impact!"