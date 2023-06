Krankenhausversorgung im Kreis Dillingen steht auf dem Spiel

Plus Die beiden Kreiskrankenhäuser stecken in einer großen Krise. Neben den Defiziten haben die Kliniken ein weiteres großes Problem.

Viel ist in den vergangenen Jahrzehnten über die Lage der Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen diskutiert worden. Abgesehen von dem Fiasko mit dem Deutschen Orden, der einst auch das Dillinger Haus an die Wand gefahren hat, steckt die Krankenhausversorgung in der Region gegenwärtig in ihrer größten Krise.

Die Insolvenz der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH droht

Die Prognose von 15 Millionen Euro Defizit in diesem Jahr macht eines deutlich: Es geht längst nicht mehr um irgendwelche Befindlichkeiten an den beiden Krankenhaus-Standorten Dillingen und Wertingen, sondern um das Überleben des ganzen Patienten. Die medizinische Krankenhausversorgung im Landkreis steht auf dem Spiel. Und wenn nichts passiert, kommt es zur Insolvenz der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen gGmbH.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

