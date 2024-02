"Lauinger Mohren" im Fasching: Weg mit der Schminke!

Plus Selbst wenn es um vermeintliche Traditionen geht, sollte man im Fasching auf Betroffene hören. Man kann die Fasnacht auch ohne Blackfacing feiern.

Fasching dient dazu, verkehrte Welt zu spielen. Obrigkeiten dürfen kritisiert, politische Debatten und Gegebenheiten ins Lächerliche gezogen werden. Unter der Maske darf man Dinge sagen und tun, die man im Alltag besser lassen würde. Das ist die Idee hinter der Fasnacht. Doch der Spaß hat Grenzen. Und die treten nicht erst zutage, wenn es justiziabel wird.

"Mohren"-Kostüm war nicht rassistisch gemeint, man bewegt sich aber in rassistischer Tradition

Dass sich, wie jüngst beim Faschingsumzug in Lauingen, aber nicht nur dort, auch im Jahr 2024 noch weiße Menschen schwarz im Gesicht anmalen, gibt doch zu denken. Man kann der Gruppe, die am Faschingsumzug in Anlehnung an das Stadtwappen als „Lauinger Mohren“ verkleidet war, ebenso wie der Laudonia, bei der oft ein „Mohr“ mitläuft, nicht partout Rassismus unterstellen. Die Kostüme sollten nicht dazu dienen, Schwarze Menschen herabzuwürdigen. Sie sind eine Anspielung auf das Stadtwappen. Dennoch finden sie sich in der Tradition des „Blackface“ wider. Hierbei malten sich weiße Darsteller schwarz an, um Schwarze Menschen zu diffamieren, sich über sie lustig zu machen und rassistische Gewalt gegen sie zu verharmlosen oder sogar zu rechtfertigen. Diese Tradition gab es in Nordamerika ebenso wie in Europa.

