Nicht jammern: Das Wetter wird ideal

Plus Zum Glück gab es am Donnerstag kein "Gewitter-Monster" im Landkreis Dillingen. Am Wochenende sind die Aussichten vielversprechend.

Das Wetter kann’s derzeit aber auch wirklich niemandem recht machen. Im Frühjahr waren die Klagen groß, weil es immerzu regnete. Seit Mitte Mai gab es nun kaum noch Niederschläge. Die Sorge wegen der Dürre ist deshalb groß. Pflanzen lechzen nach Wasser, in manchen Gärten ist der Rasen bereits braun. Vielen sind in den vergangenen Wochen die drastischen Folgen des Klimawandels bewusst geworden.

Am Donnerstag war es unerträglich schwül bei Temperaturen von mehr als 30 Grad. Boulevard-Blätter warnten in dieser Woche vor einem Gewitter-Monster, das im Anflug sei. Zum Glück kam der Landkreis Dillingen ohne große Schäden davon. In der Nacht zum Freitag passierte fast gar nichts. Der Gewittersturm riss ein paar Äste ab, ein Bauzaun wurde umgeworfen. Und im Bachtal hagelte es. Angesichts der bedenklichen Warnungen ist das zu vernachlässigen. Und es hat ja auch ein paar Liter auf den Quadratmeter geregnet. Das ist freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nötig wäre ein länger anhaltender Landregen. Aber dann bitte nicht an den Wochenenden, denn da haben Veranstalter ihre Feste geplant.

