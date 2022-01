Straßenausbau bei Pfaffenhofen: 5,50 Meter Breite reichen aus

Plus Die Buttenwiesener haben sich beim Straßenausbau im Donauried bei Pfaffenhofen für die breitere Variante von sechs Metern entschieden. 5,50 Meter sollten aber reichen.

Der Bund Naturschutz und die Bürgerinitiative in Tapfheim haben beim Bürgerentscheid in Buttenwiesen eine krachende Niederlage eingefahren. Gerade einmal 26,6 Prozent der Bürger und Bürgerinnen, die ihre Stimme abgaben, stimmten dafür, dass das erste Teilstück der Straße zwischen Pfaffenhofen und Donaumünster nur fünf Meter breit sein soll.