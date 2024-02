Ukraine-Hilfe im Kreis Dillingen: Solidarität ist bemerkenswert

Plus In den Debatten über Geflüchteten geht es oft um schwarz oder weiß. Doch die Realität ist komplexer. Noch immer engagieren sich viele Menschen für Integration. Es gibt aber auch Probleme.

Als vor gut zwei Jahren Russland die Ukraine überfiel, haben viele wohl gedacht, dass dieser Krieg schnell entschieden sein wird. Gleichzeitig war die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine hoch. Hilfsgüter wurden gesammelt und in Laster verfrachtet. Geflüchtete wurden in großer Zahl aufgenommen, auch im Landkreis Dillingen. "War, wurden?" Flüchtlingshelfer aus dem Landkreis berichten von einer schwindenden Hilfsbereitschaft. Die Solidarität einiger in der Region ist dennoch stark.

Wie immer ist in dieser Welt nichts schwarz oder weiß. Auch in der Debatte um die Aufnahme von und die Solidarität mit Geflüchteten – unter anderem aus der Ukraine – gibt es Grautöne. Noch immer arbeiten Ehrenamtliche, sei es bei der Tafel, in Sportvereinen, Kirchen oder in den Helferkreisen daran, die zunächst fremden Menschen bestmöglich zu versorgen und in unsere Gesellschaft zu integrieren. Es helfen aber auch andere mit, etwa Lehrerinnen, Erzieherinnen, Polizeibeamte und Mitarbeiter in den Behörden, die Mammutaufgabe zu stemmen. Das ist ein gutes und starkes Zeichen. Auch das Zeichen der Menschen, die sich in Gundelfingen seit zwei Jahren sage und schreibe 700-mal zum Friedensgebet getroffen haben. Nicht mit hunderten Anhängern. Aber, so sagt Barbara Storb, die den Gebetskreis mitorganisiert: "Noch nie war einer allein."

