Viel Spaß im Landkreis Dillingen!

„Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“. Diese zwei Zeilen sind angelehnt an das berühmte Gedicht „Erinnerung“ von Johann Wolfgang von Goethe. Und er hat so recht. Übertragen auf unsere Heimat, dem Landkreis Dillingen, können wir mit voller Überzeugung sagen: Hier lebt es sich nicht nur gut und sicher. In der Region ist ganz schön was geboten. Ob Vereine, Kommunen, Organisationen, Geschäftsleute oder Privatpersonen – bei uns ist immer etwas los. Allein dieses Wochenende zeigt sich die Vielfalt unserer Heimat.

Angefangen von der Dillinger Nacht, die in diesem Jahr erneut ein absoluter Erfolg war. Auch, wenn das Wetter vielleicht nicht für Sommer-Bummel-Stimmung sorgte. Dennoch: Die Innenstadt war voller Menschen, die teils weit aus dem Landkreis und darüber hinaus gekommen sind, um bei Nacht durch die Innenstadt zu schlendern, hier und dort etwas zu schlemmen oder ein Schnäppchen zu machen.

Von Töpfermarkt in Dillingen bis Schlosstage in Höchstädt

Und das Event-Wochenende hat noch mehr zu bieten. Der beliebte Töpfermarkt findet im Dillinger Schlossgarten statt. Künstler aus ganz Deutschland reisen dafür extra in die Große Kreisstadt an. Erstmals finden auf Schloss Höchstädt „Fürstliche Tage“ statt. Anlass ist das 450-jährige Ehejubiläum des berühmten Herzogspaares. Die Veranstalter haben sich für zwei Tage ein buntes Programm für kleine und große Besucher ausgedacht. Die Bayerischen Fotomeisterschaften finden in Dillingen statt, beim Wittislinger Herbstmärktle treffen sich kreative Köpfe, im Pfeuffer-Atelier in Höchstädt wird eine Vernissage gefeiert und die Bachhagler weihen ihren Dorfplatz ein. Das sind nur einige Beispiele, die Liste ist noch länger und enthält bei Weitem nicht all die dauerhaften Angebote, wie Bücherei, Museum oder Schwimmbad.

Aber was sie zeigt: Ob als Familie, als Paar oder mit Freunden – unsere Region hat für jeden und zu jeder Jahreszeit etwas zu bieten. Man muss es nur sehen (wollen). In diesem Sinne wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ein schönes Wochenende im Landkreis Dillingen!