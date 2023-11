Wahl in Höchstädt: Ergebnis könnte hauchdünn ausfallen

Plus Beide Kandidaten haben sich souverän auf dem Podium unserer Zeitung geschlagen. Wie entscheiden sich die Höchstädter Bürger und Bürgerinnen am 3. Dezember?

Eine Frage bleibt auch nach diesem Abend offen: Bei wem werden die Höchstädter Bürgerinnen und Bürger am 3. Dezember ihr Kreuzchen machen? Bleibt Gerrit Maneth (FW) weiter Erster Bürgermeister der Stadt und ihrer vier Stadtteile oder übernimmt sein jetziger Stellvertreter und Herausforderer Stephan Karg ( CSU) die Geschäfte? Rund zwei Stunden haben die beiden Kandidaten viele andere Fragen bei unserer Podiumsdiskussion ausführlich beantwortet und sich dabei von ihrer besten Seite präsentiert.

Die KIM-Sporthalle war voll, alle Stühle besetzt. Zusätzlich haben hunderte Menschen daheim oder zusammen in Vereinsheimen oder Wohnzimmern den Live-Stream unserer Veranstaltung angeschaut. Mehr als 2000 Aufrufe sind ein Riesenerfolg, der auch zeigt: Die Menschen in Höchstädt, Sonderheim, Oberglauheim, Schwennenbach und Deisenhofen interessieren sich für ihre Heimat und wollen aktiv mitentscheiden, wer künftig das Sagen hat. Und diese Entscheidung dürfte vielen nicht leicht fallen.