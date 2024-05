Diese Premiere verlangt nach Wiederholung

Leser und Leserinnen der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung haben sich in Dillingen mit unserer Chefredaktion ausgetauscht. Es war inspirierend für beide Seiten.

Es war eine Premiere. Etwa 20 Leser und Leserinnen der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung haben am Donnerstag in der Osteria zur goldenen Traube mit Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Chefredakteur Peter Müller diskutiert. Dies war ein bemerkenswerter Austausch. Denn unsere Leser und Leserinnen bewegen viele Themen, die auch für unsere Redaktion eine ernsthafte Herausforderung sind. Hier eine Auswahl: Wie verändert Künstliche Intelligenz den Journalismus? Wie geht die Redaktion mit der AfD um, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Spielt die Kulturberichterstattung, die online selten ein Renner ist, künftig noch ihre gewohnte Rolle? Und wird nach dem Umzug der WZ-Redaktion nach Dillingen wie bisher aus dem Zusamtal berichtet? Eine Frage, die Redaktionsleiter Berthold Veh und seine Stellvertreterin Simone Fritzmeier mit einem uneingeschränkten Ja beantworten konnten.

Leser geben der DZ und WZ Anregungen mit auf den Weg

Was uns sehr bewegt hat: Die Heimatzeitung, gedruckt und online, hat für unsere Leser und Leserinnen eine sehr hohe Relevanz. Für sie ist die Lektüre der DZ und WZ am Morgen ein festes Ritual. Und die Berichterstattung aus der Region – in gedruckter Form und online – stellt für unsere Leser und Leserinnen ein Stück Lebensqualität dar. Für unsere Redaktion gab es an diesem Abend einige Anregungen, die wir gerne aufgreifen. Beispielsweise zu berichten, welche Bedeutung Europa für Unternehmen im Landkreis Dillingen hat. Oder bei Artikeln über öffentliche Neubauten die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, welche Anstrengungen dabei für den Klimaschutz und die Regenwasserversickerung unternommen werden.

Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit unseren Lesern und Leserinnen

"Das was sehr interessant heute" und "Das sollte die Zeitung öfter machen", so lauteten am Ende die Kommentare eines Lesers und einer Leserin nach einem inspirierenden Abend. Dem können wir uns als Redaktion nur anschließen. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

