40 Jahre DZ/WZ-Sportlerwahl: Schicken Sie uns Ihr Sportfoto 2023

Egal, ob bei der Mannschaftsfeier oder einfach nur im Training: Wir suchen den besten Schnappschuss aus dem Landkreis Dillingen. Es gibt auch was zu gewinnen.

Was wäre der Sport ohne Fotos? Man denke nur an die Bilder des jungen Miroslav Klose bei der Weltmeisterschaft 2006, wie er mit einem Lächeln im Gesicht über den Platz läuft, kurz nachdem er im Spiel gegen Ecuador seinen zweiten Treffer machte. Oder an die Aufnahme von Uwe Seeler aus dem Jahr 1966, als Deutschland im berühmten Wembley-Stadion gerade gegen die Engländer verloren hatte.

Seeler geht da mit gesenktem Haupt vom Platz, es muss eine schwere Stunde ihn gewesen sein. Wollte man die Schmach der Finalniederlage durch das höchst umstrittene "Wembley-Tor" mit Worten beschreiben, es gelänge sicher nicht so gut wie mit diesem Bild. DieWelt am Sonntag wählte es später sogar zum Sportfoto des Jahrhunderts.

Sportlerfoto des Jahres: Wir suchen Ihre schönsten Aufnahmen aus dem Landkreis Dillingen

Einzigartige Bilder entstehen natürlich nicht nur im Profisport. Auch im Amateur-Bereich knipsen begeisterte Fans und die Sportler selbst ein Foto nach dem anderen. Die Whatsapp-Gruppen zwischen Gundelfingen und Wertingen sind voll mit großartigen Aufnahmen aus dem Landkreis Dillingen.

Sie haben auch schon so ein Foto gemacht? Und wollen Ihren Schnappschuss mit uns teilen? Dann aufgepasst. Zum 40-jährigen Bestehen der DZ/WZ-Sportlerwahl suchen wir Ihr ganz persönliches Sportfoto des Jahres. Auf die Siegerbilder warten attraktive Preise.

Werden Sie kreativ und schicken Sie uns Ihre Aufnahme! Egal, ob bei der Mannschaftsfeier in der Umkleidekabine, ein kurzes Selfie beim Training oder Ihre ganz persönliche Erinnerung an den größten Auswärtssieg der Saison: Wir sind gespannt, welchen besonderen Moment Sie im vergangenen Jahr festgehalten haben. Wichtigstes Kriterium ist, dass das Bild einen Bezug zum Lokalsport in unserer Region hat.

Mitmachen können Sie, indem Sie Ihr Bild mit dem Betreff-Stichwort "Sportfoto 2023" per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de senden. Die abgebildeten Personen müssen mit der Veröffentlichung im Internet und in der Zeitung einverstanden sein. Pro Teilnehmerin oder Teilnehmer kann ein Foto eingereicht werden. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis.

Bestes Sportlerfoto aus dem Kreis Dillingen: Diese Preise warten auf den Sieger oder die Siegerin

Die Fotos können vom 2. bis einschließlich 12. Dezember 2023 eingereicht werden. Anschließend werden die Bilder in einer Online-Bildergalerie veröffentlicht. Unsere Leserinnen und Leser können dann bis 17. Dezember 2023 für ihren Favoriten abstimmen. Die Siegerfotos unseres großen Votings geben wir noch vor Weihnachten in der Zeitung und auf unserer Internetseite bekannt.

Für die Einsender der drei erstplatzierten Fotos gibt es schöne Preise: Ein Hotelgutschein für eine Übernachtung/F in Dresden (2 Personen) sowie zweimal zwei Tickets für ein Heimspiel des FCA gegen RB Leipzig sind zu gewinnen. Die Teilnahme am Voting hat übrigens keinen Einfluss auf die Ergebnisse der DZ/WZ-Sportlerwahl, bei wir wieder die besten Sportlerinnen und Sportler aus dem Landkreis auszeichnen.