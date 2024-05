Landkreis Dillingen

vor 51 Min.

80 Prozent der Geflüchteten im Kreis Dillingen wohnen in nur sechs Kommunen

Plus Fast 3300 Menschen sind aktuell in der Region untergekommen. Dillingen und Lauingen tragen, wie beim 60. Asylgespräch erörtert wird, mit rund 54 Prozent die Hauptlast.

Von Hans Gusbeth

Um „Unterbringung und Integration Geflüchteter“ ging es beim 60. Rundgespräch „Asyl/Migration“ im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde in Dillingen. Auch wenn er die Situation momentan eher „entspannt“ sieht, will Landrat Markus Müller nicht von „Entwarnung“ sprechen. Denn bei der Zuweisung von Geflüchteten könne es schnell wieder anders kommen. Der Landrat weist auf den „Königsteiner Schlüssel“ hin, der für den Kreis einen Anteil von 5,1 Prozent aller Geflüchteten an der Bevölkerung vorschreibt. Bei einer Einwohnerzahl von rund 100.000 wären das rund 5000 Menschen, die der Landkreis aufnehmen müsste (derzeit rund 3300).

Ein Problem sieht Müller aber in der Verteilung zwischen den Kommunen des Kreises. „So geht es nicht weiter“, klagt deshalb auch Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz. Denn mit einem 5,63 Prozent-Anteil von Geflüchteten an der Gesamtbevölkerung liegt die Kreisstadt gemeinsam mit Lauingen (5,61 Prozent) deutlich über dem Zuteilungsschlüssel und weit vor allen anderen Gemeinden im Landkreis. Das Oberzentrum Dillingen/Lauingen hat bislang mit rund 54 Prozent mehr als die Hälfte der Geflüchteten aufgenommen. „Eine Integration kann so nicht mehr stattfinden“, so Kunz mit besonderem Verweis auf die Belegung von Kitas, Kindergärten und Schulen. In der Tat ist die Belastung von einem halben Dutzend der insgesamt 27 Kommunen im Kreis enorm. Denn nimmt man Wittislingen (4,53 Prozent), Höchstädt (4,16 Prozent), Gundelfingen (3,21 Prozent) und Wertingen dazu, entfallen auf diese sechs Gemeinden rund 80 Prozent der Geflüchteten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen