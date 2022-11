Landkreis Dillingen

Advent 2022: Die Termine für die Weihnachtsmärkte im Kreis Dillingen stehen

Plus Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, die Adventsmärkte in der Region sollen nahezu alle wieder stattfinden. Ein weihnachtlicher Überblick.

Die ersten Lebkuchen gibt es schon lange in den Supermärkten zu kaufen. Auch Christbaumkugeln und Lametta werden gerade in vielen Schaufensterläden gegen Kürbis und Herbstdekoration getauscht. In rund eineinhalb Monaten ist Weihnachten. Und nicht nur Verbrauchermärkte und Einzelhändler planen schon den Jahresendspurt: Auch in den Städten und Kommunen im Landkreis Dillingen stehen derzeit alle Lichter auf Weihnachten. Denn nach zwei Jahren Pandemie sollen heuer wieder nahezu alle Adventsmärkte in gewohnter – teils sogar noch größer – Form stattfinden.

