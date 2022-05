Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Ammoniak, Ammonium, Quecksilber: Wie schlecht geht es der Brenz?

Plus Was die Qualität des Wassers der Brenz angeht, gibt es stellenweise Nachholbedarf. Beim Fischbestand ist der Fluss wohl weit entfernt vom natürlichen Zustand.

Von Günter Trittner und Jonathan Mayer

Die Wasserqualität der Brenz? „Sie ist gut“, sagt Uwe Bergdolt. Doch dann holt der Referatsleiter Gewässerökologie der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe weiter aus. Denn ein unter den Grenzwerten liegendes Vorkommen von Schadstoffen ist nicht mehr allein das entscheidende Kriterium zur Klassifizierung der Wasserqualität. Seit der im Jahr 2000 in Kraft getretenen EU-Wasserrahmenrichtlinie, die als ein Wandel der Wasserpolitik angesehen wird, steht verstärkt der ökologische Zustand im Fokus. Und da, so Bergdolt, habe die Brenz noch viel aufzuholen.

