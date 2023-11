Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Arzthelferin: "Man hat den Eindruck, der ganze Landkreis ist krank"

Plus In der Region geht gerade wieder das Corona-Virus um. Das bestätigen Gesundheitsamt und Arztpraxen. Doch nicht nur mit diesem Virus haben momentan einige zu kämpfen.

Erkältung, Husten, Fieber: Viele Menschen im Landkreis Dillingen liegen derzeit flach. Oder sind angeschlagen. Das zeigt sich auch in Praxen, Seniorenheimen und Firmen. Neben den "normalen" Erkältungserkrankungen gesellt sich derzeit eine Corona-Welle.

Laut Gesundheitsamtsleiterin Uta-Maria Kastner ist die Herbst-Coronawelle auch im Gesundheitsamt spürbar. "Laut unseren Meldedaten ergibt sich in den letzten Wochen eine relativ hohe Zahl an Covid-19-Meldungen durch Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte und Pflegeeinrichtungen", sagt Kastner. In dieser Woche sei die Inzidenz demnach bereits auf über 100 gestiegen. Das sind per Antigen- oder PCR-Test bestätigte Fälle mit "passender Symptomatik", so Kastner. "Die Zahl schwerer Atemwegserkrankungen verursacht durch Sars-CoV-2 bleibt durch die gute Durchimpfungsrate im Verhältnis niedriger als letztes Jahr im gleichen Zeitraum, trotzdem nimmt die Zahl der durch Covid-19 belegten Intensivbetten seit einigen Wochen zu", sagt die Gesundheitsamtsleiterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen