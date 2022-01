Von Benzin bis Blechschaden: Vieles wird auch im Kreis Dillingen teurer

Plus Viele Preise sind stark gestiegen. Das belastet nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen im Landkreis Dillingen. Die Preise fürs Taxifahren oder den Pflegedienst bleiben trotzdem vorerst stabil.

Vor etwa einer Woche erreichte der Spritpreis laut ADAC seinen bis dato gemessenen Höhepunkt. Das war auch an Tankstellen im Kreis Dillingen zu spüren. Doch nicht nur für Autofahrerinnen und Autofahrer wird es teurer, denn die höheren Energie- und Kraftstoffpreise haben auch dafür gesorgt, dass Lebensmittel teurer werden. Laut Statistischem Bundesamt waren Brot und Semmeln im November 2021 um mehr als fünf Prozent teurer als im Vorjahresmonat, Milchprodukte und Eier kosteten über sechs Prozent mehr. Insgesamt stieg die Inflation im November auf 5,2 Prozent, angepeilt sind um die zwei Prozent.