Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Auf Mutter eingestochen: Mann aus dem Landkreis Dillingen muss in Haft

Plus Im Alkoholrausch gerät ein 35-Jähriger nach einer Silvesterparty in Lauingen mit seiner Mutter in Streit. Als sie seine Tochter erwähnt, zückt er ein Messer.

Von Anna Lena Mayr Artikel anhören Shape

Neujahr 2022. Nach einer ausgelassenen Feier in einer Lauinger Bar holt ein 35-Jähriger mit seiner Mutter seine völlig betrunkene Partnerin ab. Doch die Fahrt endet im Chaos: Mutter und Sohn streiten lautstark, sie hält an, er zückt ein Taschenmesser und geht auf sie los. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .