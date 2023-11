Dillingen/Augsburg

vor 16 Min.

Gegen den Fachkräftemangel in der Region: Hier lernen die Busfahrer von morgen

Plus Überall im Land werden Busfahrer gesucht, auch im Kreis Dillingen. Das Busunternehmen RBA hat deshalb einen ungewöhnlichen Schritt gewagt und bildet nun selbst aus.

Von Christina Brummer

Viel muss Fahrlehrer Dieter Amann nicht mehr sagen. Der Lauinger Ahmad Karakish lenkt den Reisebus schon routiniert durch die Stadt und über Landstraßen. Karakish ist einer von fünf Busfahrschülern, die der Verkehrsdienstleister RBA kürzlich ausgebildet hat. Denn der Mangel an geeignetem Fahrpersonal ist groß, auch im Kreis Dillingen. Takte werden ausgedünnt, neue Linien können, oft in ländlichen Gebieten, gar nicht in Betrieb gehen. Dabei müssten Netze immer dichter werden, um mehr Menschen zum Umsteigen zu bewegen. Die RBA hat für sich eine vermeintlich naheliegende Lösung gefunden und bildet nun selbst Busfahrer aus – und macht sich damit nicht überall Freunde.

Wer in ländlichen Gegenden wie dem Landkreis Dillingen oder anderen Landkreisen rund um Augsburg in den Bus steigen will, muss häufig genau planen. Die Takte sind dünn, die Zwischenhalte zahlreich und oft sind zu Fahrtzeiten die Busse mit Schülerinnen und Schülern gut gefüllt. Doch ein weiteres Problem gesellt sich mindestens seit der Coronapandemie hinzu: Es fehlen Menschen hinter dem Steuer. In Augsburg haben die Stadtwerke in den vergangenen Monaten etwa ihren Takt auf manchen Linien ausdünnen müssen. Das wiederum sorgt für Ärger bei den Fahrgästen. Noch dazu, wenn parallel die Fahrpreise steigen.

