Bald soll auch auf Denkmälern leichter Strom erzeugt werden können

Plus Laut einem Gesetzentwurf sollen auf Denkmälern mehr Solaranlagen möglich sein. Wird das auch die historischen Innenstädte im Landkreis Dillingen verändern?

Ob Dillingen, Lauingen oder Höchstädt: Eines ist den Donaustädten gemein. Sie haben eine sehenswerte, historische Altstadt. Blickt man von unten, sieht man barocke Fassaden, Stichbögen aus dem 16. Jahrhundert und Schweifgiebel aus der Zeit der Jahrhundertwende. Blickt man von oben, werden Historien-Fans vor allem Walmdächer, Mansarddächer, und giebelständige Satteldächer bewundern. Doch Dächer sind heutzutage mehr als nur Wetterschutz. Denn während auf vielen Dachflächen im Landkreis bereits tiefblaue Solarpaneele Strom erzeugen, sehen die Denkmaldächer noch jungfräulich aus. Das hängt mit dem Denkmalschutzgesetz zusammen. Solaranlagen waren auf historischen Bauten bislang kaum möglich. Das will der Freistaat nun ändern. Wird der Plan das Bild des Landkreises verändern? In Höchstädt hat man zumindest schon mit Solarflächen auf der Stadtpfarrkirche geliebäugelt.