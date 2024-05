Bauhof überschwemmt, kein Strom: Lauingen trifft das Unwetter

Am Donnerstagabend sorgt ein heftiges Unwetter für unzählige Einsätze in der Donaustadt. Auch Keller sind voll gelaufen. Bleibt das Wetter so?

Kurz, aber heftig: Am Donnerstagabend ist ein Unwetter durch den Landkreis Dillingen gezogen und hat an manchen Orten Spuren hinterlassen. Vor allem die plötzlichen Wassermassen machen hier und dort zu schaffen - und das auch noch den ganzen Freitag über.

Besonders schlimm hat es am Donnerstag Lauingen getroffen. Noch am späten Abend postet Bürgermeisterin Katja Müller auf ihrer Facebook-Seite, dass der Bauhof etwa "überschwemmt" worden sei. Sie bittet um Verständnis, wenn es am Freitag zu Behinderungen kommen könnte, "da momentan kein Strom vorhanden ist und alle Leitungen geprüft werden müssen".

Auch Keller sind in Lauingen vollgelaufen

Die Lauinger Feuerwehr ist an diesem Abend dabei beinahe nonstop im Einsatz. Noch in der Nacht auf Freitag heißt es, dass "ein schweres Gewitter über das Stadtgebiet" gezogen sei. Die starken Niederschläge hatten zur Folge, dass die Freiwillige Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken musste. Innerhalb kürzester Zeit wurden immer mehr Einsatzstellen gemeldet, welche teilweise gleichzeitig und mit mehreren Einsatzfahrzeugen abgewickelt wurden.

Gemeldet wurden dabei überwiegend mit Wasser vollgelaufene Keller, aber auch eine überschwemmte Straße im Bereich der Donaustraße. An diesem Abend arbeitet die Lauinger Feuerwehr insgesamt zehn Einsätze im gesamten Stadtgebiet ab.

Bleibt das Wetter im Kreis Dillingen so?

Laut dem Lauinger Wetterbeobachter Benjamin Grimm bleibt auch das Pfingstwochenende unbeständig, man müsse immer wieder mit Regen und Schauer rechnen. Dennoch gebe es schöne, trockene Abschnitte. Grimm sagt, dass es grundsätzlich warm bleibt, wo die Sonne rauskommt, könne man mit Temperaturen von bis zu 25 Grad rechnen. "Es ist aber kein Wetter, um sich daheim einzusperren", sagt der Lauinger, aber: ein Regenschirm sollte immer griffbereit liegen.

Lesen Sie dazu auch

Ab Samstag soll zumindest Schluss mit dem Dauerregen sein. Aber nass kann es werden und mancherorts ordentlich krachen. "Es ist schwer zu sagen, wann und wo. Teils sieht die Welt ein paar Kilometer ganz anders aus. Für Veranstalter ist das ungut. Deshalb sollte man das Radar im Auge behalten, denn vom Wetter muss heutzutage keiner mehr überrascht werden", sagt Grimm.

Unter anderem findet am Wochenende die große V-Party in Zusamaltheim statt. Tausende Menschen pilgern - in der Regel - ins Zusamtal, um dort in großen Zelten zu feiern. In Lauingen wird das Kermes-Sommerfest organisiert und in Birkenried bei Gundelfingen wird das Afrika-Festival veranstaltet - um nur drei Beispiele zu nennen. Benjamin Grimm sagt: "Es wird ein verflixtes Wochenende. Man muss mit allem rechnen - zumindest was das Wetter betrifft."