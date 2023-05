Landkreis Dillingen

18:03 Uhr

Beim Thema Cannabis scheiden sich im Kreis Dillingen die Geister

Plus Soll der Joint nach Feierabend bald erlaubt sein? Eine Suchtberaterin und ein Jugendpfleger aus dem Landkreis Dillingen sind da geteilter Meinung.

Von Katharina Indrich

Zum dritten Mal hat die Polizei den 19-Jährigen mit Cannabis erwischt. 2,043 Gramm Marihuana hatte er dabei, als ihn die Beamten im November am Bahnhof in Höchstädt kontrollierten. Weit weniger als die 25 Gramm, die für Erwachsene schon bald legal sein könnten. Heute steht er dafür wegen "Besitzes von unerlaubten Betäubungsmitteln" vor Gericht.

Keine halbe Stunde dauert die Verhandlung vor dem Dillinger Amtsgericht, in der der junge Mann versichert, dass er mittlerweile nicht mehr konsumiert. Ein bis zwei Mal pro Woche seien es zuvor gewesen. Angefangen hat er mit 16. "Mir hat die Wirkung gefallen", murmelt er im Gerichtssaal. Doch nun soll ein für alle Mal Schluss sein. Auch mithilfe der Suchtfachambulanz der Caritas will er sicherstellen, dass er es künftig schafft, die Finger von den Joints zu lassen. Von Richterin Held gibt es am Ende eine Verwarnung. Daneben muss der 19-Jährige mit Tests nachweisen, dass er nicht mehr konsumiert. Und acht Gespräche bei der Suchtfachambulanz führen. Wenn er bald den Führerschein machen will, dann kommt er außerdem um die MPU nicht herum.

