Benzinpreise auch im Landkreis Dillingen "extrem hoch"

Plus 1,85 Euro für den Liter Benzin, 1,70 Euro für Diesel: Die Benzinpreise explodieren. Auch im Kreis Dillingen. Wie man trotzdem sparen kann.

1,85 Euro zeigt die Preisanzeige einer Lauinger Tankstelle an einem Sonntagvormittag für den Liter Super Benzin, der Diesel kostet dort 1,70 Euro. Ein paar hundert Meter weiter verlangt eine Tankstelle für den Liter Diesel 1,50 Euro, Super Benzin kostet hier 1,62 Euro. Zwanzig Cent Unterschied innerhalb weniger Meter. Das sorgt für Aufsehen und Aufregung bei den Menschen. Viele Leserinnen und Leser haben auf die Bilder auf unserer Facebook-Seite reagiert. Da heißt es beispielsweise: "Diese Preispolitik mag verstehen, wer will. Das ist Abzocke".