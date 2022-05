Betrunken an Vatertag: Radler zieht sich in Gundelfingen schwere Kopfverletzung zu

Der junge Mann musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. An Vatertag stoppt die Dillinger Polizei weitere Trunkenheitsfahrten.

Die Polizei Dillingen hat am Vatertag mehrere Trunkenheitsfahrten im Landkreis Dillingen gestoppt. Gegen 18 Uhr stellte ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, einen auf der Kreisstraße DLG 17 in Schlangenlinien fahrenden Fahrradfahrer fest, der versuchte von Peterswörth in Richtung Gundelfingen zu fahren.

Der Beamte konnte den Fahrradfahrer einholen und anhalten. Durch eine hinzugezogene Streifenbesatzung wurde bei dem 27-jährigen ein Alkoholtest durchgeführt. Diese ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Radler musste daraufhin sein Fahrrad stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen, so die Polizei.

Unfallgegner in Gundelfingen war ebenfalls erheblich betrunken

Ein weiterer Fahrradfahrer unter Alkoholeinfluss wurde gegen 18.50 Uhr gestellt. Ein 26-jähriger Mountainbike-Fahrer fuhr in der Günzburger Straße in Gundelfingen auf ein vor ihm fahrendes Pedelec eines 22-Jährigen auf - beide stürzten.

Der 26-jährige Gundelfinger stürzte unglücklich auf den Kopf und erlitt dabei erhebliche Verletzungen, so dass er nach einer ersten Untersuchung im örtlichen Krankenhaus mittels eines Rettungshubschraubers in die Uniklinik Augsburg verlegt werden musste. Da ein Alkoholtest nicht mehr möglich war, musste noch im Krankenhaus eine Blutprobe beim Verunfallten entnommen werden. Auch sein Unfallgegner war mit über zwei Promille erheblich alkoholisiert und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Auch in Eppisburg und Blindheim Alkoholfahrten

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 22.40 Uhr in Eppisburg stellten Streifenbeamten bei einem 58-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Am Freitag gegen 00.40 Uhr wurde zudem bei einem 33-jährigen Pkw-Fahrer, der auf der Kreisstraße DLG 23 bei Blindheim unterwegs war, ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Sein Alkoholtest fiel mit über 0,8 Promille aus. Beide Fahrer mussten ihre Pkws stehen lassen und sich einem weiteren Alkoholtest auf der Polizeiinspektion Dillingen unterziehen. (pol)

