Bewegung und Entspannung für einen gesunden Rücken

Die AOK Günzburg gibt zum heutigen Tag der Rückengesundheit Tipps, was gegen Beschwerden helfen kann.

Fast zwei Drittel der erwachsenen Bundesbürgerinnen und -bürger klagen über Rückenschmerzen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Robert-Koch-Instituts. „Schmerzen des unteren Rückens sind laut der Erhebung etwa doppelt so häufig wie Schmerzen des oberen Rückens“, erläutert Ottmar Pfanz-Sponagel, Gesundheitsexperte von der AOK in Günzburg. Unter chronischen Rückenschmerzen leidet sogar etwa jede und jeder Siebte der Befragten, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Am Dienstag, 15. März, ist der Tag der Rückengesundheit.

Sport und Zeit fürs Faulenzen

Einseitige oder schwere körperliche Belastungen sind mögliche Gründe für Rückenbeschwerden. „Neben der falschen Sitzhaltung und mangelnder Bewegung können auch Stress oder Überforderung Rückenschmerzen begünstigen“, so Pfanz-Sponagel. Aus diesem Grund sollte auf eine ausgewogene Work-Life-Balance geachtet werden. Neben ausreichend Bewegung und gezielten Übungen für den Rücken kann daher eine Meditation oder Atemübung hilfreich sein.

Der Gesundheitsexperte rät, sich auch mal Zeit zum Faulenzen zu nehmen und bewusst nichts zu tun, um so abschalten zu können. Um die Rückengesundheit zu erhalten, ist es wichtig, viel Bewegung in den Alltag einzubauen, beispielsweise die Treppe statt den Aufzug zu nehmen, mit dem Rad zur Arbeit oder zum Einkaufen zu fahren. „Rückenbeschwerden kann man gut vorbeugen, wenn man dranbleibt“, so Pfanz-Sponagel. Wer im Büro beziehungsweise im Homeoffice tätig ist, sollte daher immer wieder zwischendurch aufstehen.

Das hilft am Arbeitsplatz

Rückenfreundlich ist außerdem ein häufiger Wechsel zwischen Sitzen, Stehen und Bewegen. Telefonate lassen sich auch im Stehen führen, Texte im Stehen lesen. Ideal sind verstellbare Stühle und ein höhenverstellbarer Arbeitsplatz.

Zusätzlich zum Positionswechsel wirken am Arbeitsplatz kleine Übungen zwischendurch positiv auf den Rücken. „Kleine Ursache – große Wirkung: Es bringt schon ganz viel, bewusst mehrfach die Schultern zu kreisen, den Kopf ein paar Mal vorsichtig nach rechts und links zu drehen, den Rücken langsam ab- und wieder aufzurollen“, sagt Pfanz-Sponagel. Solche einfachen Bewegungseinheiten sollten im Berufsalltag unbedingt zur Gewohnheit werden.

„Sportarten wie etwa Joggen oder Walken und gezielte Gymnastik- oder Yogaübungen helfen dabei, Schmerzen im Rücken gar nicht erst entstehen zu lassen“, sagt Pfanz-Sponagel. Auch ein ausgedehnter Spaziergang trägt zur Gesundheit des Rückens bei.

Die AOK unterstützt Rückengesundheit mit dem interaktiven Online-Programm „Rückenaktiv im Job“. Experten helfen den Teilnehmenden, Belastungsfaktoren zu erkennen, und geben individuelle Tipps. Wer sich für das Online-Angebot interessiert, kann sich kostenfrei anmelden unter www.aok.de/bayern/rueckenaktiv-im-job. (pm) Foto: Christoph Lienert (Symbolbild)