Bezirks-FDP schwört sich in Dillingen auf die Landtagswahl ein

Plus 52 Delegierte beraten über das Programm der FDP. Bezirksvorsitzender Thomae verteidigt den Kurs im Bund – und formuliert einen klaren Regierungsanspruch in Bayern.

"Wir sind in einer Phase, in der wir viel Druck aushalten müssen." Was für Unternehmer, Landwirte, Mieterinnen, Familien, für die Breite der Gesellschaft, gilt, gilt in diesen Tagen wohl auch für die FDP. Als kleinster Partner in einer Koalition, die beinahe von Tag eins an mit schweren Krisen konfrontiert war, wirkt da so einiges an Druck auf die Partei ein. Doch, da ist sich Bezirksparteichef und Bundestagsabgeordneter Stephan Thomae sicher: Das Verhalten seiner Partei, wenn auch oft kritisiert, ist erklärbar. Und das ist es, was er den 52 Delegierten beim Bezirksparteitag in Dillingen am Wochenende mit auf den Weg gibt: Politik will erklärt werden. Wenn es darauf ankommt, gern auch zu Hause am Küchentisch.

