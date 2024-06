Bürger helfen Bürgern: Hilfe für Hochwasser-Opfer im Kreis Dillingen

Nach der Flutkatastrophe ist die Welle der Hilfsbereitschaft im Landkreis Dillingen groß. Ob offizielle Organisationen oder private Aktionen - jeder, der will, kann spenden oder bekommt Hilfe.

Vereinzelt muss noch ausgepumpt werden, ganz ist das Wasser nicht weg. Der Regen am Wochenende kam dazu. Dennoch: Nach der großen Flutkatastrophe sind die Menschen im Landkreis Dillingen in den vergangenen Tagen vor allem mit Aufräumen beschäftigt. Und so langsam ist damit das Ausmaß der Schäden zu erkennen. Viele hat das Hochwasser massiv getroffen. Existenzen stehen auf dem Spiel. Die bayerische Staatsregierung hat bereits beschlossen, die durch die Unwetterereignisse Geschädigten durch Soforthilfen zu unterstützen. Die Antragsformulare sowie die dazugehörigen Richtlinien sind auf der Homepage des Landratsamtes (www.landkreis-dillingen.de) veröffentlicht. Die Anträge sind beim Landratsamt Dillingen mit dem Betreff „Hochwasserhilfe“ bis spätestens 31. August 2024 einzureichen.

Die Kartei der Not hilft Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind

Auch das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, bietet Hilfe an. Wir als Heimatzeitung wollen unseren Teil dazu beitragen, um Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen. Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags bietet für bedürftige hochwassergeschädigte Privatpersonen Soforthilfe an: Der Soforthilfeantrag ist unter kartei-der-not.de abrufbar und wird in den meisten betroffenen Gemeinden und Landkreisen zur Verfügung gestellt. Nach Einzelfallprüfung kann dann eine erste Unterstützung von bis zu maximal 5000 Euro an Hochwasser-Opfer vergeben werden. Am besten wenden sich die Betroffenen in der Region für die Prüfung des Kartei-der-Not-Antrags an die Kreisgeschäftsstelle der Caritas in Dillingen, Am Reitweg 2, Telefon 09071/705790, E-Mail: verwaltung@caritas-dillingen.de.

27 Bilder In Wertingen wird nach dem Hochwasser geputzt und aufgeräumt Foto: Laura Gastl

Um die Welle der Hilfsbereitschaft und die ehrenamtlichen Hilfsangebote und –gesuche aus der Bevölkerung zu koordinieren und zu bündeln, hat der Landkreis Dillingen eine Plattform für Hilfsangebote und Hilfegesuche erstellt, die den Bürgern in der Region unter www.lkdlg-hilft.de zur Verfügung steht. Alle, die Hilfe anbieten wollen, können sich dort registrieren. Gesucht sind Menschen, die Geräte oder Maschinen bereitstellen können, Fahrdienste übernehmen oder anders Hilfen anbieten wollen. Es können sich aber auch alle melden, die Hilfe brauchen. Auf www.lkdlg-hilft.de können die Bürgerinnen und Bürger kostenlos und unkompliziert Angebote wie Gesuche eintragen und direkt miteinander in Kontakt treten, so teilt es auch das Dillinger Landratsamt offiziell mit.

Zusätzlich haben sich viele Vereine und Privatpersonen im Kreis Dillingen in den vergangenen Tagen Gedanken gemacht, wie sie schnell und unkompliziert helfen können. Ein Beispiel ist etwa die Aktion, die der Lauftreff Nordschwaben organisiert. "Wir wollen die Menschen, die hier, in der Region Nordschwaben, durch das Hochwasser in Not geraten sind, unterstützen. Dafür haben wir einen Spendenlauf auf die Beine gestellt. Das Motto: Fünf Kilometer für den guten Zweck!", teilen die Verantwortlichen mit. Ob laufen oder walken: Wer sich zwischen 10. und 16. Juni bewegt, spendet. Über einen sogenannten "GOFUNDME-Link" kann für die Hochwasser-Opfer gespendet werden. Mehr Infos gibt auf Instagram "Lauftreff_Nordschwaben" oder direkt über die Spendenplattform.

Die Stadt Wertingen bittet um Hilfe

Explizit ruft auch die Stadt Wertingen zu Spenden auf. Nach dem Motto: "Helfen Sie helfen". Zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses können sich Bürger und Bürgerinnen über alle Möglichkeiten informieren, am Wochenende kann der Kontakt über die Social-Media-Kanäle aufgenommen werden. Ob Möbel- oder Geldspenden, alles ist möglich.

Auch der Ulmer Fußballfanclub "Bachtalspatzen", mit Wurzeln im Bachtal, will helfen. Sie schreiben auf ihrer Instagram-Seite: "Die Flutkatastrophe der vergangenen Tage hat leider auch einige unserer Nachbargemeinden und Städte schwer getroffen. Auch wir als Bachtalspatzen wollen helfen und unterstützen die Betroffenen in unserem Landkreis finanziell." Wie? Wer will, kann direkt per Paypal an bachtalspatzen@web.de einen Betrag senden. Das gesammelte Geld, so der Verein, wird auf das Spendenkonto der VR-Bank Donau-Mindel eG beziehungsweise Kreissparkasse Günzburg überwiesen.

Es komme den Betroffenen aus Gundelfingen und Günzburg zugute. Und es gibt ein Zuckerle: Unter allen Spenderinnen und Spendern, die über zehn Euro spenden, wird ein Trikot von Dennis Chessa mit originalen Unterschriften der Mannschaft 2024/2025 verlost. Das sind nur einige Beispiele, es werden noch viel mehr Spendenaktionen auf die Beine gestellt. Der Landkreis Dillingen hält zusammen.