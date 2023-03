Bund Naturschutz hilft Fröschen und Kröten über die Straße

Im Landkreis Dillingen sind wieder zahlreiche Ehrenamtliche unterwegs, um die Tiere vor dem Tod zu bewahren. An welchen Stellen Autofahrer um Vorsicht gebeten werden.

Die nun ansteigenden Temperaturen locken Kröten, Frösche und Molche aus ihren Winterquartieren. Darum wurden von der Straßenmeisterei Dillingen, dem Bauhof Buttenwiesen und von ehrenamtlichen Amphibienhelferinnen und -helfern im Landkreis Dillingen die Amphibienschutzzäune aufgebaut. „Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und insbesondere bei regnerischem Wetter sind die Tiere massenweise auf Wanderschaft, um sich fortzupflanzen. Deshalb sind in diesen Wochen wieder zahlreiche ehrenamtlich Aktive des Bund Naturschutz an Straßenrändern unterwegs, kontrollieren morgens und oft auch am Abend die Fangzäune und bringen die eingesammelten Tiere sicher auf die andere Straßenseite“, erklärt Petra Semet aus der Kreisgruppe Dillingen in einer Pressemitteilung.

An diesen Straßen werden Schutzzäune aufgestellt

„Bis Mitte April muss man auf unseren Straßen mit den Amphibien rechnen, oder mit Menschen, die zu deren Schutz in den Morgen- und Abendstunden unterwegs sind“, so Semet weiter. Amphibienzäune befinden sich in laut dem Bund Naturschutz in Prettelshofen, in der Heidenau, zwischen Eppisburg und Binswangen (zwei Streckenabschnitte) und seit diesem Jahr neu zwischen Weisingen und der Abzweigung nach Glött. Insgesamt sind fünf Schutzzäune aufgebaut. Der Bund Naturschutz bittet lautet Pressemitteilung alle Autofahrerinnen und -fahrer, an den genannten Stellen langsam zu fahren, insbesondere auf Straßen, die an Teichen oder Feuchtgebieten vorbeiführen.

Etwa 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer betreuen über acht bis zehn Wochen lang die Übergänge. Im letzten Jahr konnten auf diese Weise etwa 3430 Erdkröten und andere Amphibienarten vor dem Tod auf den Straßen bewahrt werden. Traurigerweise mussten in den vergangenen Jahren immer mehr Helferinnen und Helfer feststellen, dass an vielen Übergängen die Anzahl der Tiere in den Fangeimern sinkt.

Krötenrettung im Landkreis Dillingen: Helferinnen und Helfer gesucht

Thomas Hefele, der stellvertretende Vorsitzende der Kreisgruppe warnt: „Wenn wir nicht entschiedener gegen die Klimakrise vorgehen, werden die trockenen Sommer und Frühjahre, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, zur Regel. Selbst Allerweltsarten wie Erdkröte und Grasfrosch könnten dann zu einem seltenen Anblick werden.“ Für den Schutz der Amphibien, die aufgrund ihrer schnell austrocknenden Haut auf Feuchtigkeit angewiesen sind, müssen die Gewässer im Landkreis geschützt oder renaturiert und feuchte Wiesen und Weiden erhalten werden, sagt Hefele.

Thomas Hefele wünscht sich, dass die Krötenrettung im Landkreis auch in Zukunft weitergeht: „Über die Jahrzehnte konnten wir zehntausende Kröten und Frösche vor dem Verkehrstod retten. Allerdings kommen viele Helferinnen und Helfer in die Jahre." Der stellvertretende Vorsitzende wünscht sich, dass sich wieder mehr jüngere Helferinnen und Helfer engagieren. Wer Interesse habe, könne sich per E-Mail an dillingen@bund-naturschutz.de melden. Meldungen zu noch ungeschützten Stellen, an denen viele Amphibien überfahren werden, nimmt der Bund Naturschutz über die Adresse amphibien@bund-naturschutz.de an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch