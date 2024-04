Landkreis Dillingen

Cannabis-Gesetz: Freude und Skepsis im Landkreis Dillingen

Ein Cannabis zu Hause oder gemeinschaftlich in speziellen Clubs anbauen oder ganz legal einen Joint rauchen - das ist mit dem Gesetz zur Cannabis-Legalisierung möglich geworden.

Plus Seit 1. April ist Gras legal - teilweise. Für wen das ein Befreiungsschlag ist und wer zweifelt, ob die neue Vorschriften die gewünschten Wirkungen erzielen.

Der erste ganz legale Joint war für Moritz Kosteletzky wie ein Befreiungsschlag. "Es fühlte sich irgendwie surreal an", erzählt der 23-Jährige. "Vor einer Woche hätten sie mich deswegen noch angezeigt. Man glaubt's gar nicht." Pünktlich um 0 Uhr des 1. April, also dem Moment, indem die Legalisierung in Kraft trat, konnte er seinen Joint zwar nicht anzünden. Er musste arbeiten. Trotzdem habe er sich gefreut. Es gibt aber Dinge, die ihn als Geschäftsmann beschäftigen, wenn es ums legale Gras geht.

Für Kosteletzky ist Cannabis ein Genussmittel. Er konsumiert, um zu entspannen, wie er sagt. Mit dem ewigen Klischee des hängengebliebenen Kiffers will er nichts zu tun haben. "Ich kiffe schon lange und habe trotzdem zwei Geschäfte", sagt er. Da wären Mo's Federfarm, wo er Hühner hält, und Mo's Federbar, wo er Alkohol ausschenkt. Dort arbeite er jeden Tag von 7 bis 23 Uhr. Cannabis gebe es auch weiter nur in seiner Freizeit und nur daheim, für ihn sei es das Pendant zum gelegentlichen Feierabendbier. "Ich werde nicht stoned in der Bar oder generell bei der Arbeit sein. Das Gleiche gilt für Alkohol. Aus meiner Bar wird keine Kifferkneipe." Aber: Das unwohle Gefühl beim Kiffen sei jetzt weg. Weil es nicht mehr illegal ist.

