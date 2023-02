Ein „Gedenktag der Liebe“ in einer bewegten, unruhigen Zeit

Das christliche Wort: Georg Steinmetz aus Lauingen, Diakon und Betriebsseelsorger, über den Valentinstag und die Liebe zu Gott.

Am kommenden Dienstag werden wieder viele Blumensträuße verschenkt. Valentinstag, der Tag der Verliebten. Ein „Gedenktag der Liebe“ in dieser bewegten, unruhigen Zeit. Nach der Legende soll sich Valentin während der Christenverfolgung im 3. Jahrhundert über das Verbot des Kaisers hinweggesetzt haben, Soldaten zu trauen. Was bedeutet es, wenn frisch Verliebte in den Krieg geschickt werden? Die Liebe ist zart, zerbrechlich, verwundbar und alles andere als hart. Ganz das Gegenteil zum Krieg! Kann denn die Liebe Konflikte beilegen und Kriege beenden?

Glaube, Liebe und Hoffnung auch in Zeiten von Konflikt und Krieg

Paulus, der erste Völkerapostel hat der jungen Gemeinde in Korinth folgenden Satz ins Herz geschrieben: „Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe.“ (1.Korinther 13,13) Bereits damals gab es massive Konflikte und großen Streit in der Hafenstadt Korinth. Die Menschen sollten sich auf das Wesen ihres Seins besinnen: die Liebe! Gerade jetzt, wo im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei die Erde bebt, Menschen unter Schutt begraben liegen und in der Kälte ums Überleben kämpfen, selbst jetzt kommen die massiven Konflikte dort nicht zur Ruhe.

Betriebsseelsorger Georg Steinmetz Foto: Jana Tallevi

Die Kriege werden mit voller Härte weitergeführt. Die Lieblosigkeit und damit die Sinnlosigkeit des Krieges erschwert den Zugang liebevoll helfender Menschen zu denen in größter Not. Jetzt, nach diesem unvorstellbaren Erdbeben, sollten alle Kriegsparteien weltweit ihre menschenverachtenden Waffen niederlegen und alles Menschenmögliche unternehmen, um diese große Not zu lindern! Ich denke an die Geschichte der Sintflut, in der alle Lebewesen im Lebensraum der Arche Asyl bekamen.

Und nach der Flut bringt die Taube Noah einen Olivenzweig, der der gesamten „Weltbesatzung“ der Arche den Frieden anzeigt. Die Bilder in dieser Geschichte sollen uns Hoffnung geben, dass die Welt nicht ins Verderben laufen darf und soll. Sondern dass wir gemeinsam an das Gute und den Sinn des Lebens glauben, um gutes, gelingendes Leben zu ermöglichen. Mitten in der Schöpfung pulsiert das Herz der Liebe. Die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen und die Liebe der Geschöpfe untereinander. Alles Lebensnotwendige wird in Liebe verbunden.

Ein Gleichgewicht von Feuer, Wasser, Luft und Erde. Der Funke Gottes erweckt darin alles Lebendige zum Leben in Fülle. Wie schnell ist dieses Leben durch unsere Unachtsamkeit und unseren Hass in Gefahr, Schaden zu nehmen: Durch aufeinander gerichtete Waffen, durch Unterlassen sicherheitsrelevanter Maßnahmen an Gebäuden in Erdbebengebieten, durch Egoismus, Geiz, Hass und Missgunst! Unsere Welt ist derart wunderbar geschaffen, mit diesen vielfältigen Lebensräumen. Leider sind wir Menschen fähig, sie leichtfertig zu zerstören. Jetzt ist die Zeit aufzustehen und zu handeln. Im Glauben und in der Hoffnung daran, dass Liebe den Hass überwindet und durch die Liebe Leben gedeihen kann. Der Valentinstag mit den kleinen Geschenken ist ein Zeichen des Glaubens an die große Kraft der Liebe Gottes. Bleibt behütet!

Georg Steinmetz,

Diakon Pfarreiengemeinschaft Günzburg und Betriebsseelsorger aus Lauingen