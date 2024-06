"Cooltur" im Landkreis Dillingen will Jugendliche ansprechen

Mit den Jugendkulturtagen soll die Kreativität junger Menschen gefördert werden. Zum Programm gehören Workshops und Kurse, Theater und Comedy. Los geht's am Dienstag.

Jugendkulturtage im Landkreis Dillingen, muss das sein? Reicht es nicht aus, wenn alle zwei Jahren vom Spätsommer bis Anfang Dezember mit den Dillinger Kulturtagen die Veranstaltungskalender im Landkreis so übervoll sind, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger sich nur schwer entscheiden können, welchem kulturellen Event sie mit ihrer Anwesenheit die verdiente Aufmerksamkeit schenken sollen? Es reicht nicht aus, wenn es nach dem Vorsitzenden des Trägervereins DLG – Kultur und Wir, Heinz Gerhards, geht. Denn sich mit Kultur befassen, damit könne es nie genug sein.

Auch jungen Menschen in der Region soll nun eine geeignete Plattform geschmiedet werden, auf der sie Begeisterung und Mut für ihre Kreativität entdecken können. Das bedeutet Mitwirken am gesellschaftlichen Leben sowie sichtbare Auseinandersetzung mit der Erwachsenenwelt. Unter dem Motto „Cooltur“ soll im Rahmen von Jugendkulturtagen ein solches Forum geschaffen werden, sagt Heinz Gerhards im Gespräch mit unserer Redaktion. „Es lag natürlich nahe, dass unser Verein die Organisation für die 'Cooltur' übernimmt“, erläutert der Vorsitzende.

Jugendkulturtage: Es gibt 25 Veranstaltungen im Landkreis Dillingen

In Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring, Jugendhäusern, Schulen und freien Gruppen seien zahlreiche Vorschläge für Veranstaltungen und Workshops eingegangen. „Letztendlich haben wir uns gemeinsam auf die Durchführung von 25 Veranstaltungen und Workshops geeinigt, die in der Zeit von 18. Juni bis 31. Oktober stattfinden werden“, informiert Gerhards. Maßgebend für die Auswahl sei auch die finanzielle Seite gewesen. Denn es stünden nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Wichtig sei es gewesen, über die Regierung von Schwaben an Fördergelder des bayerischen Wirtschaftsministeriums zu kommen, denn somit habe man für die einzelnen Projekte mehr Finanzmittel zur Verfügung. Ein Wermutstropfen sei dabei jedoch auch, "dass ganz bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt wurden, die wir einhalten mussten".

Dies, so Gerhards weiter, habe aber für die Veranstaltungen der „Cooltur“ zu keinerlei Einschränkungen geführt. Geboten wird nach den Worten des Kultur- und Wir-Vorsitzenden eine vielfältige Auswahl an kreativen und spannenden Programmpunkten, bei denen jeder auf seine Kosten kommt. „Ob Konzerte, Workshops, Ausstellungen, Filmfieber, Retro-Gaming-Spaß oder Theateraufführungen – hier ist für jeden etwas dabei“. Und alles produziert und gestaltet von Jugendlichen für Jugendliche. Gerhards sagt: "Es sind natürlich auch Kultur-interessierte Erwachsene eingeladen, sich über diese Jugendkulturtage zu informieren."

Einblick ins "Cooltur"-Programm im Landkreis Dillingen

Ein Blick ins Programm: Los geht es am Dienstag, 18. Juni, mit dem Mitmach-Theater „Klangwelten“ im Stadtsaal von Dillingen. Dabei handelt es sich um ein von A bis Z von Jugendlichen geplantes und geprobtes Stück voller Überraschungen, der Eintritt ist frei. Am 17. August sorgt das Team der IG Vereinsheim Hausen für ein rockiges Open-Air-Event mit drei Bands im Pfarrgarten Hausen. Karten gibt es an der Abendkasse für zwölf Euro, für Jugendliche ist der Preis ermäßigt.

Daneben stehen viele Workshops auf dem Plan: so etwa am 28. Juli ein „Jugend-Kochkurs“ im Jugendhaus Wertingen, die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Am 20. September wird im Jugendzentrum Bachtal ein „Green Friday“ veranstaltet. Schwerpunkte des Projekttages sind unterschiedliche Experimentierstationen, beispielsweise für die Bereiche Wasser-, Wind- und Muskelkraft sowie Solarenergie. Des Weiteren werden für die Jugendlichen im Landkreis noch ein Capoeira-Workshop der brasilianischen Kampfkunst, ein Parcour- und ein Graffiti-Workshop angeboten, ebenso ein DJ-Workshop, ein Selbstbehauptungskurs, eine Lesung mit der Autorin Bianca Wege oder ein "Uprade your Trash – aus Alt macht Neu"-Kurs.

Die „Cooltur“ endet am 31. Oktober mit einer Halloween-Jugenddisco im Jugendhaus Wertingen von 19 bis 24 Uhr. Dabei werden den jungen Besucherinnen und Besuchern gruselige Beats und schaurig-schöne Dekorationen geboten. Der Eintritt kostet zwei Euro. Einzelheiten zu den Veranstaltungen gibt es unter www.kulturundwir.de/kalender.