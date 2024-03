Kleinkunstbühne Wertingen geht weiter

Nach dem Tod des Initiators Yasar Dogan wird sein Projekt, die "Kleine Kulturbühne" im Wertinger Jugendhaus, weitergeführt – auch in Erinnerung an ihn.

Im vergangenen Jahr war die "Kleine Kulturbühne" Wertingen erfolgreich gestartet und wurde zweimal durchgeführt. Mit dem Konzept der Open Stage wird die freie Kulturszene gefördert. Hobby-Künstler, Poeten, Stand-up-Comedians, Kabarettisten, Zauberer und andere bekommen die Möglichkeit, sich vor Publikum auszuprobieren. Das Angebot wendet sich an Alt und Jung, Anfänger, aber durchaus auch an Profi-Künstler, die neue Nummern testen wollen. Der Kulturschaffende Yasar Dogan hatte sich mit dieser Idee einst an Wertingens Kulturreferent Frieder Brändle gewandt und rannte bei ihm offene Türen ein. Auch Tobias Kolb, Leiter vom Jugendhaus Wertingen, wo das Projekt umgesetzt wird, war begeistert.

Generationen und Kultur übergreifend werden Menschen verbunden. Ende Januar sollte nun die dritte Runde über die Bühne gehen. „Wir mussten den Abend kurzfristig absagen, da Yasar einen Verkehrsunfall hatte und seinen schweren Verletzungen erlag“, berichten Brändle und Kolb sichtlich erschüttert. Dennoch wollen sie das gemeinsam entwickelte Kulturprojekt jetzt, auch in Erinnerung an den verstorbenen Initiator, fortführen. „Wir hatten für die ursprünglich terminierte Veranstaltung wieder ein buntes Programm, das wir jetzt zum Nachholtermin präsentieren werden.“

Am Freitag, 8. März, ab 20 Uhr ist es so weit und das Jugendhaus wird wieder zur Kulturbühne. Hier wird erstmals Gregor Eisele, bekannt von der Band „China Room“, durchs Programm führen. „Wir planen wieder regelmäßig, diesen bunten Mix aus künstlerischen Auftritten zu ermöglichen.“ Durch eine Förderung konnten sogar Bühnentechnik und Instrumente angeschafft werden. „Uns lag und liegt die freie Kultur am Herzen, der wir mit unserer kleinen, feinen Kulturbühne ein Forum bieten“, sind sich Frieder Brändle und Tobias Kolb einig. Für letzteren eröffnet sich hier zudem die Chance, gezielt auch Jugend-Musikkultur zu fördern. Neben dem Termin am 8. März sind für dieses Jahr noch weitere geplant.

Info: Wer mitmachen möchte, auch Minderjährige mit Erlaubnis und Begleitung der Erziehungsberechtigten, meldet sich unter Aufritt@kleine-Kulturbuehne.de.

