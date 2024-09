Das ist los im Landkreis Dillingen: Ritter, Fußballer, Promis und Klimaschützer

Eines ist klar: Dieses Wochenende ist voll gepackt mit Höhepunkten. Wer im Landkreis Dillingen etwas unternehmen will, der hat die Qual der Wahl. Ob Tanz, Aktion, Shopping oder Ritterturnier – von Freitag, 20. September, bis inklusive Sonntag, 22. September, ist der Terminkalender rund ums Donautal, Zusamtal, Egautal, Bachtal und Kesseltal proppevoll. Wir haben die besten Events zusammengefasst.

Die Ritter sind los! Das mittelalterliche „Spectaculum zu Gundelfingen“ findet am Freitag, Samstag und Sonntag in der Hander-Arena statt. Am Freitag wird um 16 Uhr der Mittelaltermarkt eröffnet. Zechpreller, Fanfaren, Böllerschützen, Gaukler, Ritter und Co. entführen dann für drei Tage in die faszinierende Welt des Mittelalters. Nicht fehlen dürfen dabei das spektakuläre Ritterturnier und die Feuershows; täglich findet ein Lagerumzug statt und natürlich gibt es allerlei kulinarische Spezialitäten. Zudem ist historisches Handwerk zu sehen, Kinder können Eselreiten und eine etwas andere Schiffschaukel testen, ein handbetriebenes Karussell ist aufgebaut und ein Falkner ist ebenfalls in Gundelfingen vor Ort. Das Spectaculum endet am Sonntag um 20 Uhr. Das detaillierte Programm gibt es unter www.gundelfinger-ritter.de.

FCA-Spieler in Höchstädt, Promis in Dillingen

Gaukler sind am Samstag, 21. September, auch bei der Höchstädter Firma Grünbeck. Sie zeigen extravagante Show-Akrobatik. Denn an diesem Tag feiert das Wasseraufbereitungsunternehmen 75. Geburtstag – mit allen Bürgern und Bürgerinnen. Beim Tag der offenen Tür können Besucher von 9 bis 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen werfen – und erfahren, wie alles begann und wie etwa ein Wasserfilter entsteht. Zudem hat sich die Firma ein buntes Programm überlegt, das von Bungee-Trampolin, Glücksrad bis hin zu Ballonkünstler und Autogrammstunde mit Spielern des FC Augsburg reicht.

Auch in Dillingen wird gefeiert. Am Samstag, 21. September, soll ein rauschendes Fest im Stadtsaal am Kolpingplatz stattfinden. Das Informationstechnik-Bataillon 292 und die Stadt Dillingen laden gemeinsam um 19 Uhr zum Garnisonsball ein. Der Vorverkauf ist bereits geschlossen, es gibt aber die Möglichkeit, an der Abendkasse eine Flanierkarte für 32,90 Euro zu kaufen und ab 21 Uhr am Tanz und Feiergeschehen teilzunehmen.

Mittendrin statt nur dabei lautet das Motto der derzeit laufenden Feuerwehraktionswoche. Höhepunkt ist dabei die „Lange Nacht der Feuerwehren“, die am Samstag, 21. September, stattfindet. Unter anderem werden die Freiwilligen Feuerwehren Wittislingen, Unterthürheim und Schwenningen zeigen, was sie können. Letztere werden ab 17 Uhr vorführen, wie man eine Person – die durch eine Puppe simuliert wird – aus einem brennenden Haus rettet. Zudem zeigen die Einsatzkräfte, was die Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall zu tun hat und wie Wärmebildkameras genutzt werden.

Herbstzauber in Haunsheim, Klimatag in Wertingen

Passend zum Herbstanfang, der am Sonntag beginnt, findet im Kornstadl in Haunsheim der Markttreff „Herbstzauber“ statt. Am Samstag bieten die Fieranten in der Zeit von 9 bis 16 Uhr wieder bewährte und neu zu entdeckende Produkte an. Dazu zählen etwa handgemachter Käse, Wurst aus Eigenproduktion, regionale Eier und liebevoll hergestellte Nudeln, Säfte, erntefrisches Obst und vieles mehr.

In der Zusamstadt Wertingen organisieren die Freien Wähler einen Klimatag. Eröffnet wird dieser am Samstag um 9 Uhr mit einem „Fairen Frühstück“ in der Wertinger Stadthalle. Dieses ist kostenfrei. Ab 10 Uhr folgen Vorträge zum CO₂-speichernden Bauen sowie zum nachhaltigen Bauen und Sanieren. Aber auch Erneuerbare Energien und die natürliche Gartengestaltung sind Thema. Es spricht dabei auch die Wertingerin Gabriele Bschorr, Vizepräsidentin des Bundes deutscher Baumschulen.