Das leisten die Feuerwehren im Kreis Dillingen

Bei der "Langen Nacht der Feuerwehren" präsentieren sich die Vereine und zeigen ihre ehrenamtliche Arbeit. Wer alles mitmacht und was zu sehen ist.

Wissen Sie, was eine "Hausfrauen-Löschübung" ist? Oder wann genau Atemschutzträger zum Einsatz kommen? Und welche Aufgaben hat eigentlich die Jugend? Auf vielfachen Wunsch der bayerischen Feuerwehren, so teilt es der Landesfeuerwehrverband Bayern mit, gibt es im Jahr 2022 wieder ein Konzept für die sogenannte „Lange Nacht der Feuerwehr“. Sprich: Am Samstag, 24. September, beteiligen sich auch im Landkreis Dillingen viele Feuerwehren an dieser Aktion und stellen ihre ehrenamtliche Arbeit vor. Eine Art Tag der offenen Tür - auch, um Nachwuchs zu generieren, heißt es weiter.

Von Peterswörth bis Hettlingen

Im Kreis Dillingen machen unter anderem die Wehren aus Holzheim, Steinheim, Gundelfingen, Osterbuch, Höchstädt, Roggden, Wittislingen, Fristingen, Schwenningen, Wertingen, Dillingen, Schretzheim, Kicklingen, Peterswörth Steinheim, Finningen und die BSH-Werksfeuerwehr mit - Stand heute. Das Programm an diesem September-Samstag ist vielseitig: Die Holzheimer stellen zum Beispiel ein sogenanntes Rauchtauchen in einem realistisch nachgebildeten Brandraum dar. Die Finninger nutzen den Tag, um ihr neues Einsatzfahrzeug vorzuführen - inklusive Kinderprogramm. Die Wittislinger Wehr baut mehrere Stationen auf, bei der man die ehrenamtliche Arbeit erklärt bekommt.

In Dillingen legt auch ein DJ auf

In der Großen Kreisstadt werden Walking Acts organisiert, das Feuerwehrmuseum hat geöffnet, eine Geräteschau findet statt und auch ein DJ legt auf. In Osterbuch wird ebenfalls eine Feuerwehrausstellung organisiert, die Jugend macht Vorführungen. Die Höchstädter stellen eine Personenrettung mit der Schleifkorbtrage, ein Fettbrand wird gelöscht, auch eine Spraydosen-Explosion ist geplant - und: Die Situation nach einem Autounfall soll demonstriert werden. In Rieblingen, Hettlingen, Schwenningen und Peterswörth sollen unter anderem gezielt auch Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Sei es, dass der Nachwuchs vor Ort die Planung für die Feuerwehr-Nacht übernimmt oder Spiel und Spaß für die Kleinsten organisiert wird.

Alle teilnehmenden Feuerwehren, so teilt es der Dillinger Kreisverband weiter mit, haben sich ein umfangreiches Programm für die Besucherinnen und Besucher ausgedacht. Inklusive Bewirtung, Musik und Kinderprogramm. Los gehen alle Veranstaltungen am 24. September in den jeweiligen Ortschaften ab 17 Uhr.

