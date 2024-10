Den Punktverlust in Wittislingen dramatisch abgewendet

HSG Lauingen-Wittislingen

In einem dramatischen Finish sicherten sich die HSG-Herren den 26:25-Sieg gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen. Als Favorit in die BOL-Partie gestartet, fanden die Gastgeber den besseren Einstieg. Immer wieder wurden Ballgewinne in schnelle Tore umgemünzt. Nach acht Minuten stand bereits ein 6:2 auf der Anzeigetafel. Doch dann wurden auch die Augsburger besser, sodass sich eine ausgeglichene Partie entwickelte. Beide Abwehrreihen funktionierten gut. Aufgrund des zu Beginn herausgespielten Vorsprungs ging es dann beim Stand von 13:10 in die Kabine, wo Trainer Andreas Biller an sein Team appellierte, das Tempo hochzuhalten und damit eine vorentscheidende Führung herzustellen. Nach Wiederanpfiff schien dieser Plan zunächst aufzugehen. Doch nach 40 Minuten wirkte der HSG-Angriff zunehmend ideenlos und zu nachlässig im Torabschluss. Folglich entwickelte sich ein offenes Spiel mit Spannung bis zum Schluss. Während es die Hausherren schafften, ihren letzten Angriff durch Luis Soderer zu veredeln, gelang es die Lechtaler nicht mehr, den Ball vor Zeitablauf im Tor unterzubringen. Damit stand ein knapper 26:25-Zittersieg zu Buche, der den HSGlern den dritten Tabellenplatz beschert. (CHR)

Spielfilm: 6:2 9:7 13:10 – 17:16 21:20 26:25

HSG-Männer: Stropek, Huber; Egger, Meitinger (4 Tore), Sand (5/4 Siebenmeter), L. Soderer (6), Wendland, Märkl (4), Kinzler (5), M. Soderer, Kleinle (2), Wenger

Spannend verlief auch das Bezirksoberliga-Derby der HSG-Frauen gegen den Lokalrivalen aus Gundelfingen. Hier zogen die Gastgeberinnen allerdings knapp mit 21:22 Toren den Kürzeren. Nachdem anfangs der TVG den Ton vorgab, konnten die Wittislingerinnen und Lauingerinnen bis zur Halbzeipause ausgleichen. Acht Minuten vor Schluss der Partie führten sie sogar mit drei Toren. Dann traf allerdings nur noch Gundelfingen viermal zum knappen Auswärtssieg. (dz)

Spielfilm: 1:3, 6:6, 8:12, 13:13 – 18:18, 21:18, 21:22

HSG-Frauen: Bruno, Stoldt, Goller Schabert (3 Tore), Olah (2), L. Bahlmann (2), Ch. Bahlmann (1/1 Siebenmeter), Reinelt (1), Steifel, Beitinger, Schmied, Urban, Selzle (6/2), Schreitt (6) TVG-Frauen: Nowak, Baumgärtner, Kränzle (2), Seifried (1), E. Gerstmayr (2), K. Gerstmayr, Öz, Dieterich, Frank, Kling (5), Burr, Hegele, Kretzschmar, Brucker

TSV Wertingen

In einem schwachen Bezirksliga-Handballspiel setzten die Wertinger Herren gegen den TSV Aichach II am Ende mit 22:17 durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine solide Abwehrleistung und ließen in der ersten Halbzeit nur neun Gegentore zu. Mit einer komfortablen 13:9-Führung von vier Toren ging es in die Halbzeitpause. Doch Aichach gab sich nicht geschlagen. Nach dem Wechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und kämpften sich – auch aufgrund von vier vergebene Siebenmeter der Wertinger – zurück. Nach 40 Minuten stand es plötzlich 13:13. Die Partie drohte zu kippen. In dieser entscheidenden Phase übernahm Thomas Reissner das Kommando auf dem Spielfeld und stellte sich als bester Akteur der Partie heraus. Seine Tore und der starke Rückhalt von Keeper Matthias Bestle, der mit beeindruckenden Paraden aufwartete, sicherten den Wertingern letztlich den verdienten Sieg. Mit Kampfgeist und Teamarbeit gelang es dem TSV, das Spiel über die Zeit zu bringen und den wichtigen Heimsieg zu feiern. Coach Matthias Reitenauer haderte zwar mit den zahlreich vergebenen Chancen, war jedoch glücklich über die zwei Punkte.

Spielfilm: 4:4, 10:7, 13:9 – 14:13, 17.14, 22:17

TSV Wertingen: Cupic, Bestle, Burgkard (4 Tore), Gump, Thierauf, Müller (1), Reissner (11/4 Siebenmeter), Munz, Reiner (2), Ioja (2), Sailer, Nagler (4), Kreher, Biedermann (2), Biletic