Landkreis Dillingen

12:30 Uhr

„Der Kick an Weihnachten kommt zum Schluss“

Seit 49 Jahren ist Dora Bertenbreiter Mesnerin in der St.-Vitus-Kirche in Veitriedhausen. Das Jesuskind hat sie für das Foto vom Speicher geholt. Weihnachtsfrieden kehrt für sie ein, wenn an Heiligabend „alles rum ist und gut geklappt hat“.

Plus Zwischen Corona-Frust und der Botschaft von Christi Geburt – so sehen Seelsorgerinnen und Mitarbeiterinnen in Kirchengemeinden im Landkreis Dillingen auf das Fest.

Von Berthold Veh

Der Vormarsch der Covid-19-Mutante Omikron trübt bei vielen die Vorfreude auf das Fest. Statt inniger Umarmung unterm Christbaum ist auch bei diesem zweiten Corona-Weihnachten Abstandhalten das Gebot der Stunde. Die neue Pastoralreferentin der katholischen Pfarreiengemeinschaft Dillingen, Maria-Anna Immerz, nimmt in diesen Tagen viele Menschen wahr, „die von diesem Jahr sehr erschöpft sind“. In dieses „kraftlose Dasein“ falle jetzt Weihnachten.

