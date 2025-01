Der Landkreis Dillingen erarbeitet ein neues seniorenpolitisches Gesamtkonzept

Im Hinblick darauf, dass das seniorenpolitische Gesamtkonzept nach nun mehr als 14 Jahren nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist, wie es seitens des Landratsamts heißt, und das statistische Zahlenmaterial sowohl für die Bevölkerungsprognose als auch die Pflegebedarfsplanung überholt ist, wurde der Themenkomplex vergangenes Jahr im Sozialbeirat einhergehend mit den Beschlüssen zur Evaluierung und Fortschreibung beraten. Das Basis-Institut aus Gundelsheim, das mit dieser Aufgabe betraut ist, wird in einem ersten Schritt Ende Januar mit der Befragung aller 27 Landkreiskommunen sowie aller stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen im Landkreis beginnen. Bei dieser Befragung geht es vorrangig um die personelle und sachliche Infrastruktur sowie die Angebote für Seniorinnen und Senioren in den Kommunen vor Ort, die Personalausstattung, den Einzugsbereich, das Leistungsangebot und die entsprechende Nachfrage sowie den Pflegegrad der Bewohnerinnen und Bewohner in den verschiedenen Einrichtungen

Anschließend erfolgt zwischen Ostern und Pfingsten die Befragung von 3000 nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürgern aus der Altersgruppe über 55 mittels eines Fragebogens, der momentan noch erarbeitet wird. Landrat Markus Müller appelliert, diese Bögen für valide Ergebnisse gewissenhaft auszufüllen und zurückzuschicken. Im Herbst werden die daraus abzuleitenden Ergebnisse und die neu erhobenen statistischen Daten mit allen relevanten Akteuren diskutiert und anschließend zu einem neuen seniorenpolitischen Gesamtkonzept zusammengeführt.

Seniorenkonzept des Landkreises Dillingen nicht mehr auf dem aktuellen Stand

Das seniorenpolitische Gesamtkonzept des Landkreises Dillingen wird auf Initiative von Landrat Markus Müller fortgeschrieben und evaluiert. Entsprechende Beschlüsse aus 2024 kommen laut Pressemitteilung des Landratsamts nach entsprechender Vorarbeit in diesem Jahr zur Umsetzung. Im seit 2010 bestehenden Konzept werden bisher elf Handlungsfelder aufgeführt, von der Integrierten Orts- und Entwicklungsplanung über das Wohnen zu Hause hin zu Hospiz und Palliativversorgung.

Für die Umsetzung des Maßnahmenbündels in den einzelnen Handlungsfeldern sind verschiedene Maßnahmenträger zuständig, unter anderem der Landkreis, Städte, Märkte und Gemeinden. Die Anzahl der stationären Einrichtungen hat sich auf insgesamt elf mit 1085 Plätzen erhöht. Die Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze ist auf 59 angestiegen. Neu eröffnet haben vier Tagespflegeeinrichtungen mit insgesamt 52 Plätzen und vier ambulant betreute Wohngemeinschaften mit 60 Plätzen. Weitere drei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit jeweils 12 Plätzen befinden sich derzeit in der Planung, heißt es seitens des Landratsamts. Es sind im Landkreisgebiet insgesamt elf Nachbarschaftshilfen und acht ambulante Pflegedienste aktiv. Eine Wohnraumberatung wurde bei der Großen Kreisstadt Dillingen eröffnet. Es wurden zwei Seniorengemeinschaften (Dillingen-Lauingen und Wertingen-Buttenwiesen) gegründet. (AZ)