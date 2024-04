Landkreis Dillingen

vor 34 Min.

Der Landkreis Dillingen investiert 24 Millionen Euro

Plus Der Kreishaushalt ist am Freitag im Dillinger Kreistag verabschiedet worden. Ein Schwerpunkt liegt im Straßenbau und bei den Schulprojekten.

Von Christina Brummer

Er sei noch keine zwei Jahre Landrat, sagt Markus Müller, und schon werde der dritte Haushalt von ihm und seiner Verwaltung erarbeitet und im Kreistag verabschiedet. Im Jahr 2022, kurz nach Müllers Amtsantritt, musste ein Nachtragshaushalt zur Rettung der Kreiskliniken her. Seitdem ist die Haushaltslage Thema Nummer eins im Landkreis. Der Haushalt im Jahr 2024 ist nach den Worten von Müller "ein steiler Weg zum Ziel". Wo der Landkreis trotz aller Finanzsorgen in diesem Jahr investiert.

Einen Vergleich, das hatten sich Kreisräte bei der vergangenen Kreisausschusssitzung gewünscht. Wie steht der Landkreis Dillingen im Vergleich zu anderen Landkreisen da? Der Kämmerer habe dies recherchiert, sagt Müller in seiner Rede. Die Investitionsquote, also der Anteil von Investitionen an den Gesamtausgaben, liege hier bei 12,3 Prozent. Andere Landkreise wiesen eine Quote zwischen acht und 16 Prozent auf, man liege also im Mittelfeld.

